Маршруты-призраки: какой общественный транспорт в Бийске самый проблемный

В социальных сетях горожане обсуждают, на какие автобусы, маршрутки и даже трамваи сложно попасть

В Бийске не решается проблема с графиком работы общественного транспорта, а в морозы она становится еще более актуальной. Волнует горожан большой промежуток в движении автобусов, их заполненность или вовсе – отсутствие нужного маршрута на линии от получаса и более. Ежедневно глава города Виктор Щигрев получает обращения от бийчан на своем ТГ-канале.

– Маршрут № 45 пропадает с линии постоянно, в этот раз ехал с Угреневки и пропал, так и не приехал, – пишут те, кто отслеживает движение транспорта на электронной карте в сети интернет. – Я, взрослый человек, получила обморожение, представляю, как детям?

Тот, кто свой транспорт дождался и даже благополучно в него залез, рискует пропустить свою остановку: окна чаще всего замерзшие, человек не видит, куда едет, бывает, что и голосовых оповещений нет. Маршрут №45 горожане из-за этого называют “квестом”:

– Этот маршрут – квест какой-то, не знаешь, чем закончится поездка. Ждешь по времени, его нет. В приложении транспорт, начинает показывать только от остановки Электропечь, а с вокзала его нет.

Маршруты № 17 и №21г прозвали “призраками”: где-то едет и “вжух” уже исчез или пролетел мимо. “Прям голландцы летучие! Хорошо, что трамвай так летать не может”, – недоумевают ожидающие его на остановке люди.

снегопад, снег, зима, автобусы, остановка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

На маршрут №46 поступают жалобы, что он просто проезжает мимо, оставляя недоумевающих бийчан на остановке.

– Сколько будет продолжаться хамское отношение к пассажирам? Второй день подряд на остановке “Детская поликлиника” водители автобусов не открывают вторую дверь. На остановке скользко, в карман не заезжают. И так до дверей добраться проблемно, еще нужно быстро сориентироваться, чтобы совершить маневр и добежать по гололеду до первой двери. Два дня назад успела, вчера – нет, водитель закрыл дверь и уехал. Зачастую вообще мимо проезжают, повезет, если люди выходят, – рассказывают пассажиры.

Бийчане, пользующиеся автобусом с маршрутом №4 говорят, что это всегда “аврал и суматоха”.

– Вечером невозможно успеть на автобус: либо он уже ушел, либо проехал мимо. Отправка с конечной Центр в 17.18, выходишь с работы, на остановке в 17.15 он уже уехал.

Читатели “БР” присоединились к обсуждению проблемы под публикацией: “Ждем по полчаса”: почему в Бийске общественный транспорт идет с задержкой”.

В субботу на конечной “Разноторг” стояли 30 минут где-то, было около 13 часов. Ни одного большого автобуса не было! Только №46, 77, 47 газели стояли. В итоге, замерзнув, сели все на маршрутку №77.

Летом не могли люди в Заречье уехать (перевозчик не желал через мост ездить), дождь прошел – перевозчик на ремонте. Все лето и осень маршрут №21 не останавливался на остановке Коммунарский и Мост, чтобы в пробке не стоять. В диспетчерскую бесполезно звонить, говорят – автобус не остановился, так как был загружен пассажирами. Зимой сейчас вообще полный бардак с общественным транспортом.

С трамваями еще хуже дела обстоят. Кроме того, что их в принципе мало, так и расписание никто не собирается редактировать. Так же и сойти могут с середины маршрута, или сломаться и не приехать. “С нами быстро, надежно, удобно”- слоган, который проигрывается в трамвае, звучит как издевка.

Да, в трамваи еще и втиснуться нужно! На остановках замерзшая толпа. Расписание не соответствует!

С автобусным маршрутом №23 бийчане говорят “давно беда”, в будние дни не дождешься, а на выходных их и вовсе нет. Это самый проблемный маршрут в городе, утверждают пассажиры.

– На сайте администрации есть утвержденное расписание движения городских маршрутов, в котором указан интервал движения автобусов на маршруте №23 – шесть минут! А по факту дети с Зеленого клина не могут уехать на АБ на тренировку в СК “Заря”, стоят по 30 минут в ожидании, и только успевают считать маршрутки №46, по 5-6 проезжает их, пока ждут свой 23-й. Проблемное время начинается после 9:00 и даже с 13:00 до 16:00 – большая проблема уехать на АБ!

В мэрии Бийска по-прежнему советуют пользоваться электронными сервисами, на которых отображается движение транспорта, но признают, что проблемы есть.

– Специалистами отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ администрации города Бийска» контроль за движением транспортных средств, следующих по муниципальным маршрутам города Бийска, осуществляется в постоянном режиме. Сход транспортных средств с муниципальных маршрутов в основном происходит по технической неисправности или ДТП. С автоперевозчиком 45 маршрута проводится претензионная работа.

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Взято отсюда