Мартынов день: приметы, что можно и нельзя делать 26 февраля

По приметам в этот день определяли когда будет весна

26 февраля православная церковь чтит память преподобного Мартиниана Кесарийского. В народном календаре этот день получил название – Мартынов.

По традиции Мартынов день считался рабочим, поэтому в этот день старались долго не спать и не отлынивать от дел. Особое внимание уделялось уборке дома, так как считалось, что если в доме порядок, то и мысли становятся более упорядоченными.

В Мартынов день по приметам предсказывали погоду. Если 26 февраля снег активно таял, то это считалось признаком скорого наступления весны. А если на улице морозно, то ожидается жаркое и сухое лето.

Если в этот день увидеть собаку, которая лежит с раскинутыми лапами, то можно ждать потепление, а если кошка чихает, то можно ожидать похолодания. Если звонко щебечут птицы, то значит они предсказывают раннюю и теплую весну.

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Взято отсюда