Певица Анна Асти Фото: youtube.com/@annaastiyt

Певица находится в Москве и готовится к возобновлению выступлений. Источник из сферы организации выступлений показал райдер звезды

Певица, экс-солистка группы Artik & Asti и исполнительница хита “Царица” Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) вернулась в Россию и готовится к возобновлению частных выступлений после “голой” вечеринки, отъезда и отмены концертного тура, сообщил Telegram-канал Mash.

Певица улетела с мужем из России после вечеринки в “Мутаборе”, писал источник. Сама Анна рассказывала в соцсетях, что ушла в отпуск и восстанавливается после операции на двух ногах.

После скандальной вечеринки отменились новогодние корпоративы, и артистка лишилась 13 млн рублей, рассказал собеседник из сферы организации выступлений. Также он поделился райдером певицы.

Например, перелет Асти предпочитает только бизнес-классом, в первом ряду и VIP-проходе. Гостинца должна быть пятизвездочная с люксом не менее 80 “квадратов”, увлажнителем и очистителем воздуха, кофемашиной и меню подушек. Все перемещения, согласно райдеру, только на Mercedes — Maybach или V-класс. В гримерке должны быть полотенца, клей “Момент”, нейлоновые перчатки, чайник, кофемашина, коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon и многое еще.

А ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы взыскал с ночного клуба “Мутабор”, где проходила “голая” вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, более 580 тысяч рублей.

Взято отсюда