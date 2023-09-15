Mash: Игорь Николаев перенес инфаркт и попал в реанимацию

Игорь Николаев Фото: vk.com/igornikolaev_music

Следы перенесенного инфаркта врачи увидели на ЭКГ. Николаев находится в сознании, но в реанимационном отделении. К нему никого не пускают

У композитора Игоря Николаева обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта, сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние: у музыканта нарушена работа сердца, ритм то учащается, то становится реже.

“Результаты ЭКГ тем временем неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников”, – утверждает источник издания.

Напомним, 63-летнего Игоря Николаева экстренно госпитализировали 15 сентября. Артист попал в больницу из-за проблем с сердцем – он пожаловался на боль в груди и ухудшение самочувствия.