Mash: Ноябрьске мужчина устроил стрельбу по приставам

В полиции подтвердили факт стрельбы, однако “кто и в кого стрелял”, пока неизвестно

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Неизвестный открыл стрельбу в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону, полицейские уже работают на месте.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что вооруженный мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые прибыли к должнику. Они должны были выселить его из квартиры и наложить арест на транспортное средство.

В полиции подтвердили факт стрельбы, однако “кто и в кого стрелял”, пока неизвестно. В УФССП по ЯНАО подтвердили, что приставы выезжали к мужчине.

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