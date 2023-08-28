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Mash: Ноябрьске мужчина устроил стрельбу по приставам

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Mash: Ноябрьске мужчина устроил стрельбу по приставам

ГОРНЯК2201 mins

В полиции подтвердили факт стрельбы, однако “кто и в кого стрелял”, пока неизвестно

Фото: unsplash.com

Неизвестный открыл стрельбу в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону, полицейские уже работают на месте.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что вооруженный мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые прибыли к должнику. Они должны были выселить его из квартиры и наложить арест на транспортное средство.

В полиции подтвердили факт стрельбы, однако “кто и в кого стрелял”, пока неизвестно. В УФССП по ЯНАО подтвердили, что приставы выезжали к мужчине. 

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