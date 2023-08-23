Mash: одна из версий крушения самолета Пригожина — теракт
Детали происшествия устанавливаются
Фото: unsplash.com
Теракт на борту — одна из версий крушения самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
Тем временем губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что взял на личный контроль происшествие с крушением самолета в Боголовском районе Тверской области. Он отметил, что судно было гражданским.
Детали происшествия устанавливаются, сообщает ТАСС. Количество погибших уточняется.