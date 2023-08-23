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Mash: одна из версий крушения самолета Пригожина — теракт

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Mash: одна из версий крушения самолета Пригожина — теракт

редактор01 mins

Детали происшествия устанавливаются

Фото: unsplash.com

Теракт на борту — одна из версий крушения самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Тем временем губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что взял на личный контроль происшествие с крушением самолета в Боголовском районе Тверской области. Он отметил, что судно было гражданским. 

Детали происшествия устанавливаются, сообщает ТАСС. Количество погибших уточняется.

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