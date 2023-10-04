04.10.2023

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Машин больше, аварий меньше. В чем секрет снижения числа ДТП в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Путешествие. Дорога. Машина Фото: unsplash.com

Несмотря на увеличение числа автотранспорта и резкий рост трафика на дорогах, количество ДТП в Алтайском крае становится все меньше. О причинах рассказали в региональном минтрансе

Дороги в Алтайском крае становятся безопаснее. Об этом говорят цифры статистики за последние четыре года. За этот период было зафиксировано снижение общего числа аварий. А текущий год отметился еще и сокращением количества ДТП со смертельным исходом. И все это на фоне роста числа машин и автотрафика. В чем состоит одна из главных причин, “Толку” пояснили в региональном министерстве транспорта.

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