Машина всмятку: жесткое ДТП произошло в Зональном районе

28 декабря в Зональном районе произошла жесткая массовая авария.
Авария случилась на трассе в районе села Луговское. В Прокуратуре Алтайского края рассказали, что столкнулись три автомобиля. Медицинская помощь потребовалась четырем гражданам.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.
На место происшествия выехал территориальный прокурор. Также поставлен на контроль ход процессуальной проверки.
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