Машины всмятку. Подробности и видео смертельного ДТП на шоссе Ленточный бор в Барнауле

ГИБДД опубликовало видео смертельной аварии на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Передние части у обеих машин оказались смяты вплоть до лобовых стекол

Госавтоинспекция поделилась подробностями смертельной аварии на шоссе Ленточный бор в Барнауле и опубликовала видео с места аварии.

Напомним, столкновение произошло 20 марта в 19 часов. Предварительно установлено, что водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, двигался по шоссе от Южного тракта в сторону улицы Кутузова. В районе первого километра объездной дороги мужчина выехал на встречную полосу, не убедившись, что на ней отсутствуют машины. На «встречке» иномарка столкнулась с автомобилем Jac j7 под управлением мужчины 1999 года рождения.

Удар был такой силы, что передние части у обеих машин оказались смяты вплоть до лобовых стекол. В результате аварии водитель Nissan Almera и одна из пассажирок Jac j7 1995 года рождения скончались.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия

Травмы получили еще несколько человек. Водитель Jac j7 и пассажирка были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Информации об их состоянии пока нет. Ещё одна пассажирка Jac j7 – женщина 1990 года рождения получила незначительные травмы, помощь ей оказали на месте аварии.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Проверку по факту ДТП на личный контроль поставил начальник краевого управления МВД Андрей Подолян. Также проверку по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводит прокуратура.

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Взято отсюда

21.03.2024