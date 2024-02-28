реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бизнесмен отметил, что сейчас каждый преступник может выбросить документ и приехать в Штаты

Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

Илон Маск / Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США из-за неконтролируемой миграции стали убежищем для преступников со всего мира, сообщает РИА Новости.

“Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность, пересечь южную границу и попросить “убежища” превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире”, – написал Маск в соцсети Х.

Накануне Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена расстилает красную дорожку перед мигрантами и не проверяет их.

Ранее депутат Госдумы рассказал, что сейчас у России на фоне прибывающих в страну мигрантов примерно те же проблемы, что и у США.

город Горняк

Источник

горняк22 телеграм
На сколько повысят расценки на отлов, стерилизацию и содержание бродячих собак в Алтайском крае

На сколько повысят расценки на отлов, стерилизацию и содержание бродячих собак в Алтайском крае

Муниципалитеты неоднократно жаловались, что тех средств, которые им сейчас выделяют…

Узнать больше
Есть, над чем подумать. Депутаты-социалисты обсудили вопросы февральской сессии АКЗС

Есть, над чем подумать. Депутаты-социалисты обсудили вопросы февральской сессии АКЗС

Сегодня в краевом парламенте состоялись традиционные заседания фракций, на которых…

Узнать больше
В Алтайском крае осудили нерадивую мать, которая не платила алименты на пятерых детей

В Алтайском крае осудили нерадивую мать, которая не платила алименты на пятерых детей

На Алтае осуждена жительница Крутихинского района за неуплату алиментов на…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp