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Маск заявил, что Украина потеряет больше территорий, если не начнет переговоры

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По его словам, военных ВСУ отправляют “умирать в окопы впустую”

Маск заявил, что Украина потеряет больше территорий, если не начнет переговоры

Илон Маск / Кадр из видео на YouTube

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о том, что Украина потеряет больше территорий, если не начнет переговоры. Об этом он написал в социальных сетях.

“Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины – больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно”, – написал бизнесмен.

Также Маск заявил, что военных ВСУ отправляют “умирать в окопы впустую”.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил заменить на российско-украинской границе подразделения срочников на контрактников и спецназ.

горняк

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