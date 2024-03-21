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Масленица хороша, Ждем весну, поет душа!

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Масленица хороша, Ждем весну, поет душа!

С давних времен масленицу на Руси провожают с большим размахом. В последний день масленичной недели студенты кафедры СКД 1-3 курсы очной формы и 1 курс заочной формы пригласили жителей Индустриального района г. Барнаула на уличное гуляние, посвятив его Году Семьи. В программе увлекательные хороводно-блинные интерактивные Масленичные представления с песнями, закличками, плясками, перетягиванием каната и солнечными эмоциями. По традиции Красна Девица встречала гостей караваем.

Масленицу на Руси встречают с весельем, играми и блинами, которые символизируют круглое и румяное солнце. Этот славянский праздник с языческих времен олицетворяет начало весны. Люди верили, что красивые и вкусные блины помогут задобрить солнце, которое отогреет землю и подарит богатый урожай. На площадке в этот день играли « Блин по кругу»,  а в пятницу, «Тёщины вечёрки» – и гра Блинчики. Древние славяне приносили блинные жертвы великому медовому зверю. Называли медведя Ком, который вместе с ребятишками играл  и водил хоровод.

До свиданья, до свиданья, До свиданья через год!

Через год на это место приходи, честной народ

Такими словами закончили скоморохи наш замечательный праздник. Руководителями праздника выступили кураторы: 1 курса А.А. Михальченко, 2 курса Е.С. Качанов, 3 курса Е.И. Мурзина.                                                

Володина Елизавета, гр. МИД-222

 

Взято отсюда.

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