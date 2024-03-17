Каждый день Масленицы определенный человек из семьи должен печь блины и приглашать к себе в гости

Считается, что прародительницей современной Масленицы был древнеславянский языческий праздник Комоедица. Вплоть до XVI века на Руси отмечали священный День весеннего равноденствия, который считался началом Нового года по солнечному календарю древних славян. А празднование Комоедицы начиналось за неделю до Дня весеннего равноденствия и продолжалось еще целую неделю после.

В те времена славяне поклонялись природе и почитали Солнце как божество, дающее жизненные силы всему живому. Поэтому на праздник Комоедицы принято было печь лепешки, символизирующие солнце, – круглое, желтое и горячее. Впоследствии, а именно с IX века, когда появилось заквасное тесто, лепешки приняли вид современных блинов.

Но более точных сведений о том, как праздновалась Комоедициа, почти нет. Известно лишь, что праздничный день начинался с посещения святилища, возле которого рассыпали зерно, привлекая птиц, символизирующих умерших предков. Славяне верили, что таким образом на священном празднике весны соединится весь род. Отведав первые блины, заводили хоровод, который вели непременно по движению солнца. После все начинали прыгать через костер, тем самым очищаясь от злых духов, а затем омывались талой водой, которая придавала красоту и силу.

Появление Масленицы

Такой праздник, как Масленица, появился с принятием христианства. Ведь Православная церковь старается упразднить все языческие проявления славян, в том числе и праздники. Поэтому с XVI века на Руси введен церковный праздник Сырная седмица, или Мясопуст, который предваряет Великий пост. В это время полагалось, постепенно отказываясь от соблазнов, подготовить свою душу и тело к покаянию, простив обиды и примирившись с родными и близкими.

В народе Сырная седмица получила название Масленица, так как в этот период разрешались молочные продукты, в число которых входит и масло.

Празднуем с размахом

Масленица – праздник, пропитанный весельем, радостью жизни, удовольствием и любовью к ближнему. На Руси подготовка к этому веселому празднику, как правило, занимала три дня масленичной недели. В это время все заготавливали дрова для костров, убирали и украшали избы. А вот четверг, пятница, суббота и воскресенье называют днями широкой Масленицы. Ведь именно в эти дни происходили все действа: гулянья, увеселения, всевозможные представления, а также обряды проводов зимы.

В праздновании Масленицы на Руси никто не оставался сидеть дома. Туда заглядывали только для того, чтобы немного отогреться от морозов. Остальное время проводили на ярмарках, скупая нужные и ненужные вещи, сладости и лакомства, развлекая себя кулачными боями, удивительными представлениями, катаниями на санях.

Примечательно, в масленичную неделю всегда царило согласие. От двора ко двору ходили соседи, чтобы попросить прощения, оставив обиды в прошлом. Если соседи находились в ссоре, они непременно должны были помириться. Просивший прощения слышал в ответ: “Бог простит”.

Масленица взаймы

“Себя заложи, но Масленицу проводи” – так звучит старая поговорка. На Руси люди верили, что праздник нужно отмечать с размахом, чтобы в наступившем году не бедствовать. Оттого на Масленицу столы всегда ломились от различных яств и питья. Огромной популярностью пользовались молочные продукты, потому что в неделю перед Великим постом запрещено употреблять мясо. Поэтому ели в основном яйца, сметану, сыр и творог. Из мучных изделий преобладали, конечно же, румяные блины, лепешки, сырники, хворост. Все это запивали большим количеством излюбленного всеми напитка – пива.

Масленица по дням

Вместе с весельем, гуляньями и игрищами народная Масленица имеет и обрядовую сторону. Каждый день праздничной недели имел свое название и предназначение.

Понедельник: “Встреча”

В этот день встречались сваты и договаривались о совместном проведении праздника. А молодые невестки навещали родителей. На заранее выбранном месте для гуляний сооружали ледяные горки, балаганы, снежные крепости. Хозяйки начинали печь блины, отдавая первый бродяжкам на помин усопших.

Вторник: “Заигрыш”

В этот день проходили смотрины. Считалось, что если сосватаешь невесту на Масленицу, то свадьба как раз на Красную горку скажется. Молодежь приглядывалась друг к другу на гуляньях.

Среда: “Лакомки”

В этот день блины пекла теща и ждала на угощение своего зятя, всячески показывала ему свое расположение.

Четверг: “Разгул”

В этот день празднования разворачивались во всю мощь. Прекращались всяческие работы по хозяйству и устраивались различные состязания. Самым главным событием становился штурм снежного городка.

Пятница: “Тещины вечерки”

А вот в пятницу теща шла в гости к зятю со своими подругами. Готовила угощение и пекла блины дочь, а зять должен был угодить теще и показать гостям свое уважение к ней и ее родственникам.

Суббота: “Золовкины посиделки”

Блины в этот день пекла молодая невестка. Она приглашала на блины золовок или других родичей мужа. В этот день золовке преподносили подарок от родни невестки.

Воскресенье: “Проводы”

В народе последний день Масленицы называется Прощеным воскресеньем, или Целовальником. В этот день посещали могилы усопших родственников, просили прощения за все обиды, причиненные за год. К вечеру убирали дом, торжественно сжигали чучело Масленицы и остатки праздничной еды.

В этом году дни Масленицы выпали с 11 по 17 марта.

Впервые материал опубликован 29.02.2016

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