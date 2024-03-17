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Масленица пришла: в Алтайском крае на избирательных участках вкусно и весело

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Масленица пришла: в Алтайском крае на избирательных участках вкусно и весело

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Блины 17 марта в Алтайском крае на избирательных участках повсюду и не только в селах, но и в больших городах

В Алтайском крае продолжается трехдневный избирательный марафон. Так получилось, что выборы совпали с любимыми народными гуляниями на Масленицу. И на избирательных участках на Алтае пришедших на выборы 17 марта встречают с блинами.

Редакции районных газет поделились снимками из сельских УИКов, на которые пришла Масленица.

Например, в Косихе на УИКе 953, где на входе избирателей уже ждут угощения, после обеда члены комиссии устроят целое масленичное этнопредставление: переоденутся в национальные костюмы, наденут кокошники и будут так красиво встречать голосующих.

В Шипуново пришедших на выборы земляков на участке встречает блинами глава поселения Светлана Власенко, нарядившаяся в русский сарафан и кокошник.

А в Родино на участок 1387 пришла местная жительница Галина Прудникова, у которой в день голосования случился семьдесят пятый день рождения. Сотрудники избирательной комиссии поздравили юбиляра и угостили блинами.

В другом алтайском селе – Бастан Михайловского района – местная жительница и активный избиратель Любовь Гусак сама угостила блинами членов избирательной комиссии.

В селе Чарышском Усть-Калманского района кроме блинов на участке есть и традиционное масленичное чучело.

Красивое чучело в народном наряде и с шелковым зеленым ликом сделали на избирательном участке в Топчихе.

В Кулунде сотрудницы участковой комиссии встречают пришедших на выборы в венках. А в Белоглазовском сельсовете (Шипуновский район) на стол к блинам и баранкам принесли настоящий самовар.

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Взято отсюда

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