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Масленичная неделя в 2024 году: как ее праздновать по дням

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Рассказываем, в какой день нужно просить друг у друга прощения и когда можно печь блины

Масленичная неделя в 2024 году: как ее праздновать по дням

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

11 марта начинается масленичная неделя, которая будет длиться до 17 марта. По какому расписанию ее нужно отмечать, рассказываем в нашей рубрике “Вопрос-ответ”.

1 Что такое масленичная неделя?

Масленица – это праздник проводов зимы, который пришел к нам с языческих времен. Его главным атрибутом на протяжении многих веков остаются блины, которые пекут в течение всей масленичной недели.

Свое название праздник получил потому, что в это время допускается употреблять в пищу рыбу, молочные продукты и сливочное масло. Но при этом мясо есть запрещается. В православии этот период называют Сырной седмицей. Также эту неделю называют мясопустной, потому что верующие в это время уже ведут подготовку к посту и не едят мяса.

2 По какому расписанию принято праздновать Масленицу? Вся масленичная неделя делится на два периода. Первые три дня, с понедельника по среду, называют Узкой Масленицей. В это время хозяйкам еще разрешалось хлопотать по хозяйству. Ну а остальные дни – это уже Широкая Масленица, когда принято веселиться на полную катушку. 3 Как называются дни масленичной недели?

Дни масленичной недели носят следующие названия:

  • понедельник – “Встреча”;
  • вторник – “Заигрыш”;
  • среда – “Лакомка”;
  • четверг – “Разгуляй”;
  • пятница – “Тещины вечерки”;
  • суббота – “Золовкины посиделки”;
  • воскресенье – “Прощеное воскресенье”.

4 Что принято делать в каждый день масленичной недели?

Для каждого дня масленичной недели существуют свои традиции.

  • Понедельник – “Встреча”. В этот день проходит встреча Масленицы. Люди делают соломенное чучело Масленицы, на месте для гуляний сооружают горки, снежные крепости. Также в этот день заготавливают продукты к праздничному столу. Хозяйки пекут блины. Первый блин отдают нищим, чтобы они помянули души умерших родственников. Невестки навещают своих родителей.
  • Вторник – “Заигрыш”. В этот день начинаются масленичные гулянья: народ катается с горок, на санях и на каруселях. Но большинство обрядов в этот день сводится к сватовству: молодые люди ходят на смотрины и выбирают себе вторую половинку. Считалось, что если сосватаешь невесту на Масленицу, свадьба как раз на Красную горку скажется.
  • Среда – “Лакомка”. В этот день все пекут блины и ходят в гости. Зятья идут поесть блинов к тещам, а тещи всячески показывают им свое расположение.
  • Четверг – “Разгуляй”. В этот день начинается Широкая Масленица. Раньше с этого дня люди переставали работать и начинали веселиться: устраивали кулачные бои, конкурсы и состязания, водили хороводы, пели веселые песни.
  • Пятница – “Тещины вечерки”. В этот день свое гостеприимство проявляет зять: теща идет к нему на блины. Причем теща идет в гости к зятю со своими подругами. Дочь готовит угощение.
  • Суббота – “Золовкины посиделки”. В этот день родственники мужа идут в гости к молодым. Невестка печет блины и угощает родственников. В этот день золовке преподносят подарок от родни невестки.
  • Воскресенье – “Прощеное воскресенье”. В этот день заканчивается масленичная неделя. Все просят друг у друга прощения за вольные или невольные обиды. Вечером этого дня проходят широкие гулянья со сжиганием чучела Масленицы.

5 Приметы на Масленицу

  • Если накануне Масленицы идет дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз – лето будет нежарким и урожай будет хорошим.
  • Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в нем станет, а если мало блинов хозяйка испечет, то и урожай не будет.
  • Если на Масленицу идет снег – будет урожай гречки.
  • Если блины получаются красивые и пышные, то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают – к неприятностям.
  • Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.
  • Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.
  • На Масленицу старое простить – в жизнь новое впустить.

город Горняк

Источник

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