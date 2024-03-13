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Масленичный стол жителям Алтайского края в этом году обойдётся на 55 рублей дороже

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Больше всех за продукты для приготовления блинов придётся отдать жителям Белокурихи

Масленичный стол жителям Алтайского края в этом году обойдётся на 55 рублей дороже

В Барнауле себестоимость порции блинов оказалась самой маленькой в регионе – 138 рублей

Масленичный стол в Алтайском крае за год подорожал в среднем на 55 рублей. По данным Алтайкрайстата, продуктовый набор из литра подсолнечного масла, литра молока, десятка яиц, килограмма муки и килограмма сахара обойдётся в среднем в 427 рублей. При этом в начале марта прошлого года такие же покупки обошлись бы в 372 рубля.

Сильнее всего за этот период подорожали яйца – в среднем по краю на 43 рубля. Молоко в цене почти не изменилось, сахар вырос на 10 рублей. Также незначительно подорожали мука и подсолнечное масло.

Если взять рецепт, для которого требуется литр молока, 4 яйца, 40 миллилитров масла, 300 граммов муки и 50 граммов сахара, то себестоимость порции примерно из 30 блинов для жителей региона в среднем составит 140 рублей.

При этом в зависимости от города этот показатель будет заметно отличаться. Например, в Белокурихе он составит 155 рублей. Цены на большинство продуктов в городе-курорте значительно выше, чем в других городах. За ту же упаковку яиц там придётся отдать 127 рублей, тогда как в Бийске она обойдётся в 110 рублей, а в Барнауле в 116. Кстати, именно в краевой столице себестоимость порции блинов оказалась самой маленькой в регионе – 138 рублей.

Аналогичная ситуация складывается по всей стране. По данным ассоциации «Руспродсоюз», так называемый «индекс блина» за год увеличился почти на 20 процентов.

А вот некоторые популярные топинги к блинам стали наоборот дешевле. Например, по данным Алтайкрайстатата, сметана по сравнению с прошлым мартом упала в цене примерно на 3 рубля.

Программа празднования Масленицы в Алтайском крае – 2024 (подробнее)

Взято отсюда
13.03.2024

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