реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Изначально представитель экстренных служб заявлял агентству, что завал – 9 тысяч “кубов”, из которых около 3 тысяч уже вывезли на поверхность. Теперь же его оценивают в 194 тысячи “кубов”

Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза

Карьер на руднике / Фото: unsplash.com

Масштаб обвала на руднике “Пионер” в Приамурье превысил изначальную оценку почти в 22 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

“По уточненной информации, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров”, – заявил он.

Изначально представитель экстренных служб заявлял агентству, что завал – 9 тысяч “кубов”, из которых около 3 тысяч уже вывезли на поверхность.

Обрушение произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 человек. Спасательная операция продолжается круглосуточно, работающую на объекте команду скоро подменит другая.

горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Две дороги в Алтайском крае 21 марта перекроют из-за…

Стоп Фото: unsplash.com Днем и вечером в четверг движение для…

Бар в Новосибирске, где устроил дебош Кологривый, засыпали ироничными…

Бар Фото: pixabay.com Новосибирская кальянная, где на неделю ареста отдохнул…

В небе над Сибирью заметили необычные и жуткие облака

Редкое и необычное явление изумило сибиряков. Такие облака непривычны в…

Жители Алтайского края смогут увидеть космическую медузу в небе

Небо. След. Звезды Фото: pixabay.com “Космической медузой” называют след от…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp