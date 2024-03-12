Главные события 12 марта, которые всколыхнули страну

12 марта 2024, 21:2669Написать комментарий

12 марта в России выдалось неспокойным с самого раннего утра. Еще до восхода солнца власти разных регионов страны начали сообщать об атаках беспилотниками. Позже появилась информация о том, что украинские диверсанты пытались прорваться через российские границы. Некоторое время спустя стало известно, что в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого были зарегистрированы 15 человек. Чтобы вы были в курсе всех подробностей произошедшего сегодня, мы расскажем о главных событиях 12 марта в одном дайджесте.

Массовая атака беспилотников

С самого утра российские регионы атаковали беспилотники. В Минобороны заявили о том, что силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов в разных регионах России.

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Видео: Городские порталы

В Нижегородской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, из-за чего на одной из установок по переработке нефти начался пожар.

В Орле три беспилотника атаковали нефтебазу, где загорелся крупный резервуар с бензином.

В Курской области в результате атаки дрона пострадал один человек. Глава региона Роман Старовойт заявил, что местный житель получил легкое ранение, медики оказали ему необходимую помощь.

Также дроны атаковали Брянскую, Тульскую, Воронежскую, Ростовскую, Московскую и Ленинградскую области — в перечисленных регионах пострадавших и повреждений от утренних атак нет.

Сильнее всего пострадала Белгородская область. Ранним утром БПЛА повредили линию электропередачи, оставив без света семь населенных пунктов. Затем ВСУ обстреляли город Грайворон, где пострадали несколько частных домов и автомобилей. В Шебекине в результате обстрела пострадали три человека, а в самом Белгороде беспилотники атаковали коммерческое предприятие.

— Сегодня выдался достаточно тяжелый для Белгородской области день. ВСУ получили достойный отпор от Вооруженных сил Российской Федерации, погранслужбы ФСБ, Росгвардии, — заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Позже, примерно в 13:20 мск, беспилотник влетел в магазин Белгорода. В результате атаки никто не пострадал.

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Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

Спустя примерно час дрон врезался в городскую мэрию. Пострадали четыре человека.

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Видео: Смотри / T.me

В связи с угрозой атак власти Курской области сообщили, что школьников в регионе переводят на дистанционное обучение.

Украинские диверсанты на российских границах

Сразу после ночной атаки украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию России. Как рассказали в Минобороны, первая попытка произошла на границе Белгородской области сразу в трех направлениях: в районах Однобровки, Нехотеевки и Сподарюшкино.

По отрядам украинских ДРГ нанесли удары авиацией, артиллерией и ракетными войсками. В результате, по данным Минобороны, были уничтожены порядка до 60 солдат ВСУ, пять танков и бронетранспортер. В ведомстве отметили, что на территорию России украинским военным проникнуть не удалось.

Затем силы ВСУ попытались прорваться на границе Курской области в районе Теткино. По данным Минобороны, атака длилась с 8 утра до 08:25 мск — украинские ДРГ предприняли четыре попытки проникнуть на территорию РФ, однако они были отброшены.

Позже о попытках прорыва на российской границе рассказали в ФСБ — в ведомстве заявили, что украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию РФ с 10 марта. За эти три дня силы ВСУ потеряли 100 человек, 6 танков, САУ Caesar и 20 бронемашин. Ни в один населенный пункт украинские диверсанты так и не проникли, заключили в ФСБ.

В Министерстве обороны опубликовали видео уничтожения техники ДРГ.

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Видео: Минобороны России / T.me

Крушение Ил-76

Примерно в 13:20 мск в Ивановской области в воздухе загорелся военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны России, на борту находились 15 человек.

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Видео: Городские порталы

Самолет совершал учебный полет. Почти сразу после взлета у самолета загорелся двигатель. Предварительно, катастрофа произошла из-за технической неисправности, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Скорее всего, это именно техническая неисправность. Здесь речь не идет о воздействии на воздушное судно, — отметил Картаполов в разговоре с авторами телеграм-канала Shot.

Вскоре на место прибыл губернатор региона Станислав Воскресенский. Он подтвердил гибель летчиков и выразил соболезнования их семьям.

Взято Источник

13.03.2024