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Массовая госпитализация лыжниц после несчастного случая в Сочи: что произошло на Спартакиаде?

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09 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В результате Чрезвычайной ситуации (ЧП), произошедшей во время женской гонки в рамках XII Зимней Спартакиады учащихся в Краснодарском крае, 17 лыжниц были госпитализированы. Президент Федерации лыжных гонок России, Елена Вяльбе, сообщила об этом инциденте, отметив, что спортсмены оказались в массовом завале. Пишет Царьград.

Прибывшие в больницу спортсменки имели различные травмы, однако на данный момент практически все из них уже выписаны. Известно также, что одна из спортсменок находится в детской больнице. Подробности ЧП пока остаются неизвестными.
Отметим, что данное событие значительно повлияло на ход соревнований и послужило предметом внимания для многих спортивных изданий. Федерация лыжных гонок России сосредоточена на содействии восстановлению здоровья пострадавших спортсменок и предотвращении подобных инцидентов в будущем.

ФОТО: © ALEXEY BELKIN/BUSINESS ONLINE/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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