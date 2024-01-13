Если вы думали, что предыдущий год был тяжелым — прочитайте предсказания на текущий

В новом високосном году уже и не знаешь, чего ждать. Всего за две январские недели в мире произошло несколько катастроф, обострился ближневосточный конфликт, а Эквадор находится в шаге от гражданской войны. И ведь никто не знает, что будет дальше. Никто, кроме провидицы Арчены из Индии, которая прилетела в Россию, чтобы предупредить нас о грядущих потрясениях.

«2024 год станет одним из самых сложных за всю историю»

Арчена появилась в эфире программы «Прямой эфир» и не стала тянуть: первым делом предупредила россиян о том, что 2024 год легким не будет.

— Я хочу, чтобы сейчас люди во всём мире поняли, что 2024 год станет одним из самых сложных за всю историю, — заявила Арчена, — потому что это год столкновений, это год битв.

По словам провидицы, только те люди, которые осознанно подойдут к своей жизни и «проработают свое сознание», смогут выйти победителями к концу года. То же касается и стран.

— Единственная страна, которая выйдет с победой, выйдет победителем из всех этих ужасных битв, это страна, которая проснулась духовно, — объяснила Арчена, — страна, которая не проснется, получит поражение.

Для России самым сложным периодом станет первая половина 2024 года: в стране начнется сложная экономическая ситуация, но затем появятся новые возможности.

— После второй половины года произойдет много радикальных изменений в российской экономике, — заявила Арчена, — Появится так много возможностей для России, которые придут из африканских стран.

Самое сильное же давление на Россию начнется в конце лета и начале осени. Что именно произойдет — провидица не может ответить, но предупреждает, что политическое давление начнется именно в это время.

Природные катаклизмы

Провидица Арчена видит множество природных катаклизмов в 2024 году: «элемент воды» пройдется по южному побережью США и западу Южной Америки, а в районе Средиземного моря случится несколько землетрясений, которые затронут Грецию и северную Африку. Не обойдет стихия и Россию.

— Вероятность стихийных бедствий в России есть, особенно на северо-востоке страны, но они не приведут к большим человеческим жертвам, — предупредила Арчена, — на востоке проснутся вулканы.

Также провидица увидела лесные пожары в центральном регионе России, наводнения в Санкт-Петербурге и землетрясения в Сочи. По словам Арчены, катаклизмы в России не принесут катастрофических разрушений, однако к ним стоит подготовиться.

Военные конфликты, СВО и большая война на Ближнем Востоке

Провидица Арчена высказалась и о возможных военных конфликтах в 2024 году. По ее словам, глобальной войны ждать не стоит, а вот небольшие очаги возникнут по всему миру.

— Начнется несколько мелких конфликтов в разных частях света. После 2029 года всё это сойдётся в одной точке и, возможно, начнется более крупный конфликт, — заявила Арчена.

По словам провидицы, центром большого конфликта станет противостояние Израиля и Палестины. Постепенно в конфликт на Ближнем Востоке начнут втягиваться другие страны.

— Иран тоже готов вступить в борьбу, но каким-то образом держится, потому что еще не время. Время придет после 2029 года, — предупреждает Арчена.

Провидица рассказала и о том, как развернутся события на Украине. По словам Арчены, 2024–2025 годы будут очень сложными.

— Не в этом году она [спецоперация. — Прим. ред.] закончится. Я вижу, что к концу года, 2026 года, — заявила Арчена, — В конце 2026 года ситуация начнет улучшаться.

Страшные болезни и гибель молодых

Когда речь зашла о болезнях, которые ждут мир в 2024 году, Арчена выдала неутешительный прогноз:

— В 2024 году появится много заболеваний, которые связаны с дыхательной системой, которые будут влиять на легкие, — рассказала провидица, — Я вижу, что очень много молодых людей погибнут, потому что будет много инсультов и инфарктов у молодых людей.

По словам Арчены, проблемы со здоровьем у молодых людей продлятся еще по меньшей мере 36 месяцев. Больше всего от болезней пострадает Индия — провидица заявила, что в ближайшие два года там погибнет четыре миллиона людей.

— То, что касается России, я не вижу, что это произойдет в таком же масштабе, — заключила Арчена, — здесь будет меньше смертей от этих болезней.

Взято Источник

13.01.2024