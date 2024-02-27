реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Массовый сбой произошел в работе Telegram в России

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сбой коснулся как мобильных приложений на iOS и Android, так и десктопных версий

Массовый сбой произошел в работе Telegram в России

Логотип Telegram / Фото: unsplash.com

Массовый сбой произошел в работе Telegram в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию неполадок от Brand Analitycs.

Сбой коснулся как мобильных приложений на iOS и Android, так и десктопных версий. Большинство пользователей жалуются на общую работу мессенджера, а некоторые отмечают, что проблема возникла с отправкой и получением сообщений.

Сотрудники подведомственного Роскомнадзору центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования также заявили, что зафиксировали сбой в работе мессенджера. Причины пока неизвестны.

Горняк22

Источник

горняк22 телеграм
Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи

Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи

Вместе с тем в “Билайне”, Тele2 и “Мегафоне” заявили, что…

Узнать больше
18-летнего барнаульца зарезали во время вечеринки с наркотиками

18-летнего барнаульца зарезали во время вечеринки с наркотиками

Его тело обнаружили в квартире на улице Матросова Складной нож…

Узнать больше
Песков: конфликт НАТО и РФ неизбежен в случае отправки западных войск на Украину

Песков: конфликт НАТО и РФ неизбежен в случае отправки западных войск на Украину

Он призвал страны Запада оценивать последствия таких действий и отдавать…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp