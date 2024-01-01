Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мастер файер-шоу из Алтайского края рассказал о тонкостях своего дела

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Мастер файер-шоу из Алтайского края рассказал о тонкостях своего дела

2024 год – год огненного знака – дракона. Дышать огнем умеют не только эти мифические персонажи, но и люди. О том, страшно ли приручать огонь, нам рассказал артист, для которого это не просто увлечение, но и вся жизнь.

Искусство манипуляций

Александр Шевляков живет в Камне-на-Оби. Он работает энергодиспетчером на РЖД. В свободное время вот уже десять лет занимается вращением пылающих снарядов и выдуванием огня.

За это время команда объехала не только Алтайский край, но и Новосибирскую область. Причем в мире не существует профессиональных учебных учреждений по файер-шоу. Ребята освоили искусство предметных манипуляций самостоятельно, с опытным наставником.

– Первый раз выдувание огня я попробовал в 18 лет. Дождался подходящей погоды и решил повторить трюк из фильма. Получилось прикольно, но не рекомендую такое проворачивать без определенных знаний, потому что рискованно, – рассказывает Александр.

На этом эксперименты закончились. А спустя несколько лет, когда юноша учился в Омске, увидел, как мужчина делал огненное шоу. И понял – это знак свыше.

– Бывают интересные моменты, которые хочется повторить. И огненное искусство – как раз из этого числа. Я так вдохновился выступлением, что мне захотелось научиться выполнять такие же трюки. Нашел человека, который рассказал теорию и провел пару мастер-классов, – вспоминает Александр.

Учиться пришлось недолго – парень отработал элементы, пока они не стали чистыми, то есть научился крутить предметы ровно в плоскости.

– Если у человека есть какая-то подготовка, например, он занимался танцами, то он быстрее понимает суть. Чтобы выступать с огнем, надо знать несколько связок, делать их эстетично, – добавляет Александр.

Практичнее и качественнее

Главное, по мнению Шевлякова, в такой экстремальной деятельности – регулярные тренировки. Большое значение имеет и техника безопасности. Артисты знают ее наизусть. Например, нельзя с огнем выступать в помещениях, так как в инвентаре разные горящие предметы. Самый популярный – пои – мячики на цепях.

– То есть идет цепь, а на конце у нее фитиль, пропитанный горючей смесью, – объясняет артист. – Есть тренировочные и светодиодные. Первые мои пои – две гайки на цепи. Когда я начал тренироваться – было больно, в синяках ходил, поэтому гайки быстро сменились на мячики, и ушибов практически не стало. На них и отточил приемы вращений.

Еще один из атрибутов – стафф. Это такой шест, по краям которого расположены фитили. Он крутится и катится по телу. Выглядит интересно и не дает осечек. Еще существуют веера, палмы, двойной стафф, кометы, кубы и многое другое. Инвентарь чаще делают сами артисты – так и экономичнее, и интереснее, и качественнее.

– Сейчас в файер-индустрии можно подобрать реквизит под себя: по длине, весу, размерам фитиля и прочим параметрам. Все продается в интернет-магазинах. Если работать с подходящим тебе реквизитом, будешь меньше обжигаться, но совсем избежать этого не получится. Все приходит с опытом, потом начинаешь разбираться, какой предмет лучше, какой хуже. Главное – его не бояться, – считает Александр.

Нет у файер-артистов и одежды из специальных материалов, «которые не горят». В мире горит все, если поджечь, поэтому Александр минимизирует количество синтетики в костюмах.

– Раньше я надевал на выступления тканевые штаны, но они три раза загорались. Теперь стал носить кожаные, – отмечает парень.

Дымен и токсичен

Артистам огненного шоу приходится привыкать к синякам и ожогам, но ощущают их с одинаковой осторожностью даже спустя десятки лет кручения.

– У меня несколько раз загорались волосы. Понимаешь это только по лицам тех, кто наблюдает за твоим выступлением, или начинаешь чувствовать: что-то щиплет. Тогда думаешь: «О, значит, ожог получил». Хотя во время жонглирования от огня ожогов получить нельзя, огонь просто не успевает тебя обжечь, а вот раскаленная цепь, которая касается кожи, еще как может. После выступления кремом помазал больные места – и за пару дней проходит, – рассказывает Александр.

К тому же от угольных пои отлетает много маленьких искорок, которые оседают на теле и в легких. Дымит к тому же и пиротехника. Поэтому парень использует крем и перед выступлением – так легче отмыться. На самом шоу используется носок, который надевается на руку, чтобы вытирать рот, иначе керосин будет течь по шее, и т. д.

– Еще одна из сложностей – токсичная жидкость. Есть техника дыхания огнем. Она заключается в том, чтобы набрать горючего в рот, а затем выдуть его на источник пламени. Получается, будто артист дышит огнем и выпускает его изо рта. Вся «фишка» – если ты проглотишь керосин, то страшного с тобой ничего не случится. Другое дело, что можно запросто обжечь огнем лицо, ротовую полость и даже легкие. После последнего скорее всего понадобится госпитализация, и нормально дышать ты не сможешь еще недели три. Поэтому к таким трюкам нужно относиться максимально осторожно, – считает Александр.

За сезон уходит около 50 литров керосина. Раньше для такого трюка использовали очищенный, который заливали в лампы, а теперь его производство закрыли. Артист перешел на жидкость для розжига, которая также не менее токсичная. Помимо этого, она плохо выдувается, то есть все, что не сгорело, высыпается дождем на тело.

– Быть начеку необходимо и с пиротехникой. Можно нанюхаться и отравиться. Но если у тебя есть документы пиротехника, то можно приобрести профессиональную, хорошего качества, – добавляет Александр.

Главное – не бояться

Артист считает, что для занятий шоу не нужно каких-то выдающихся способностей, лишь желание и время, чтобы потренироваться, запомнить определенные движения.

– Этот вид искусства можно сравнить с бальными танцами или любым другим ремеслом. Я считаю, что чего-то сверхъестественного не надо. Мы отвели уже пару сотен шоу, и все движения отточены до автоматизма. Но не стоит в эту профессию идти людям морально неустойчивым, которые всего боятся, – отмечает Александр.

Парень всем сердцем любит то, чем занимается. Чаще к нему обращаются в летний период. Зимой или на Новый год намного реже.

– В мороз под 30 градусов крутить стаф не прикольно. Керосин может не загореться. Прохладно и артисту. Зимой выступаем в тех же костюмах, что и летом. Только под низ кожаных штанов надеваем подштанники. Но лучше, конечно, выступать в мороз, чем при сильном ветре. Его нужно учитывать, иначе можно дунуть на огонь, а искры прилетят на гостей, – говорит Александр.

На вопрос о самом необычном выступлении артист ответил новогодней историей:

«Мы делали необычную горящую елку. Саму ель не поджигали, поставили наверх звезду, которая будет гореть, на нее – немного мишуры. Зрители прокричали: «Раз, два, три, елочка, гори!», и дунули на звезду. Она загорелась». Эффектно встретили праздник!

ИВАНОВА Наталья Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости горного алтая последние свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Путин перечислил приоритеты председательства России в БРИКС

01.01.2024

 Новости

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности

01.01.2024

 Новости

Брянский губернатор сообщил о предотвращенной атаке на регион дрона ВСУ

01.01.2024

 Новости

В Находке рассказали о “почти незаметном” цунами со стороны Японии

01.01.2024

 Новости

Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае после землетрясений в Японии

01.01.2024

 Новости

Три претендента на участие в президентских выборах подали документы в ЦИК

01.01.2024

 Новости

Обнародована концепция председательства России в СНГ в 2024 году

01.01.2024

 Новости

На Западе ищут способ завершить конфликт на Украине, заявил Путин

01.01.2024

 Новости

Путин назвал терактом массированный обстрел ВСУ Белгорода

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix