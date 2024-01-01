Мастер файер-шоу из Алтайского края рассказал о тонкостях своего дела

2024 год – год огненного знака – дракона. Дышать огнем умеют не только эти мифические персонажи, но и люди. О том, страшно ли приручать огонь, нам рассказал артист, для которого это не просто увлечение, но и вся жизнь.

Искусство манипуляций

Александр Шевляков живет в Камне-на-Оби. Он работает энергодиспетчером на РЖД. В свободное время вот уже десять лет занимается вращением пылающих снарядов и выдуванием огня.

За это время команда объехала не только Алтайский край, но и Новосибирскую область. Причем в мире не существует профессиональных учебных учреждений по файер-шоу. Ребята освоили искусство предметных манипуляций самостоятельно, с опытным наставником.

– Первый раз выдувание огня я попробовал в 18 лет. Дождался подходящей погоды и решил повторить трюк из фильма. Получилось прикольно, но не рекомендую такое проворачивать без определенных знаний, потому что рискованно, – рассказывает Александр.

На этом эксперименты закончились. А спустя несколько лет, когда юноша учился в Омске, увидел, как мужчина делал огненное шоу. И понял – это знак свыше.

– Бывают интересные моменты, которые хочется повторить. И огненное искусство – как раз из этого числа. Я так вдохновился выступлением, что мне захотелось научиться выполнять такие же трюки. Нашел человека, который рассказал теорию и провел пару мастер-классов, – вспоминает Александр.

Учиться пришлось недолго – парень отработал элементы, пока они не стали чистыми, то есть научился крутить предметы ровно в плоскости.

– Если у человека есть какая-то подготовка, например, он занимался танцами, то он быстрее понимает суть. Чтобы выступать с огнем, надо знать несколько связок, делать их эстетично, – добавляет Александр.

Практичнее и качественнее

Главное, по мнению Шевлякова, в такой экстремальной деятельности – регулярные тренировки. Большое значение имеет и техника безопасности. Артисты знают ее наизусть. Например, нельзя с огнем выступать в помещениях, так как в инвентаре разные горящие предметы. Самый популярный – пои – мячики на цепях.

– То есть идет цепь, а на конце у нее фитиль, пропитанный горючей смесью, – объясняет артист. – Есть тренировочные и светодиодные. Первые мои пои – две гайки на цепи. Когда я начал тренироваться – было больно, в синяках ходил, поэтому гайки быстро сменились на мячики, и ушибов практически не стало. На них и отточил приемы вращений.

Еще один из атрибутов – стафф. Это такой шест, по краям которого расположены фитили. Он крутится и катится по телу. Выглядит интересно и не дает осечек. Еще существуют веера, палмы, двойной стафф, кометы, кубы и многое другое. Инвентарь чаще делают сами артисты – так и экономичнее, и интереснее, и качественнее.

– Сейчас в файер-индустрии можно подобрать реквизит под себя: по длине, весу, размерам фитиля и прочим параметрам. Все продается в интернет-магазинах. Если работать с подходящим тебе реквизитом, будешь меньше обжигаться, но совсем избежать этого не получится. Все приходит с опытом, потом начинаешь разбираться, какой предмет лучше, какой хуже. Главное – его не бояться, – считает Александр.

Нет у файер-артистов и одежды из специальных материалов, «которые не горят». В мире горит все, если поджечь, поэтому Александр минимизирует количество синтетики в костюмах.

– Раньше я надевал на выступления тканевые штаны, но они три раза загорались. Теперь стал носить кожаные, – отмечает парень.

Дымен и токсичен

Артистам огненного шоу приходится привыкать к синякам и ожогам, но ощущают их с одинаковой осторожностью даже спустя десятки лет кручения.

– У меня несколько раз загорались волосы. Понимаешь это только по лицам тех, кто наблюдает за твоим выступлением, или начинаешь чувствовать: что-то щиплет. Тогда думаешь: «О, значит, ожог получил». Хотя во время жонглирования от огня ожогов получить нельзя, огонь просто не успевает тебя обжечь, а вот раскаленная цепь, которая касается кожи, еще как может. После выступления кремом помазал больные места – и за пару дней проходит, – рассказывает Александр.

К тому же от угольных пои отлетает много маленьких искорок, которые оседают на теле и в легких. Дымит к тому же и пиротехника. Поэтому парень использует крем и перед выступлением – так легче отмыться. На самом шоу используется носок, который надевается на руку, чтобы вытирать рот, иначе керосин будет течь по шее, и т. д.

– Еще одна из сложностей – токсичная жидкость. Есть техника дыхания огнем. Она заключается в том, чтобы набрать горючего в рот, а затем выдуть его на источник пламени. Получается, будто артист дышит огнем и выпускает его изо рта. Вся «фишка» – если ты проглотишь керосин, то страшного с тобой ничего не случится. Другое дело, что можно запросто обжечь огнем лицо, ротовую полость и даже легкие. После последнего скорее всего понадобится госпитализация, и нормально дышать ты не сможешь еще недели три. Поэтому к таким трюкам нужно относиться максимально осторожно, – считает Александр.

За сезон уходит около 50 литров керосина. Раньше для такого трюка использовали очищенный, который заливали в лампы, а теперь его производство закрыли. Артист перешел на жидкость для розжига, которая также не менее токсичная. Помимо этого, она плохо выдувается, то есть все, что не сгорело, высыпается дождем на тело.

– Быть начеку необходимо и с пиротехникой. Можно нанюхаться и отравиться. Но если у тебя есть документы пиротехника, то можно приобрести профессиональную, хорошего качества, – добавляет Александр.

Главное – не бояться

Артист считает, что для занятий шоу не нужно каких-то выдающихся способностей, лишь желание и время, чтобы потренироваться, запомнить определенные движения.

– Этот вид искусства можно сравнить с бальными танцами или любым другим ремеслом. Я считаю, что чего-то сверхъестественного не надо. Мы отвели уже пару сотен шоу, и все движения отточены до автоматизма. Но не стоит в эту профессию идти людям морально неустойчивым, которые всего боятся, – отмечает Александр.

Парень всем сердцем любит то, чем занимается. Чаще к нему обращаются в летний период. Зимой или на Новый год намного реже.

– В мороз под 30 градусов крутить стаф не прикольно. Керосин может не загореться. Прохладно и артисту. Зимой выступаем в тех же костюмах, что и летом. Только под низ кожаных штанов надеваем подштанники. Но лучше, конечно, выступать в мороз, чем при сильном ветре. Его нужно учитывать, иначе можно дунуть на огонь, а искры прилетят на гостей, – говорит Александр.

На вопрос о самом необычном выступлении артист ответил новогодней историей:

«Мы делали необычную горящую елку. Саму ель не поджигали, поставили наверх звезду, которая будет гореть, на нее – немного мишуры. Зрители прокричали: «Раз, два, три, елочка, гори!», и дунули на звезду. Она загорелась». Эффектно встретили праздник!

ИВАНОВА Наталья Еще читают

Взято отсюда.

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