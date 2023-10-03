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Мастера по ремонту уже устали повторять: такие вещи в машинке лучше не стирать

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Многие хозяйки стирают в машинке абсолютно все: и одежду, и домашний текстиль, и обувь. Однако такой подход может привести к поломке устройства, предупредил мастер по ремонту бытовой техники Дмитрий Мухин.

«Мелкие вещи, например, носки или шнурки, могут завалиться за щель и попасть в бак, налипнуть на тен, преградить путь к сливу воды. В худшем случае – намотаться на крыльчатку и сгореть там», – отметил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Такие аксессуары необходимо перед стиркой класть в специальный тканевый мешок. Лучше быть осторожнее и с массивными одеялами, а также теплыми пуховиками. На технику будет слишком большая нагрузка, что может даже вывести ее из строя.

«Получается дисбаланс – вещи не будут равномерно раскладываться по баку. Машинка может даже на отжим “не выйти”, чтобы не разбить бак, предотвратить большую вибрацию.

Если постирать все-таки надо, то следует установить минимальные обороты или использовать программы “Шерсть”, “Деликатные ткани”. Однако вещи после стирки будут сырыми», – рассказал Дмитрий Мухин.

Источник фото: muzoktcrb.ru

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