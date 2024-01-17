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Мастера создали изо льда ангела и рамы для икон на крещенской купели в Бийске

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Крещенскую купель украшает команда мастеров во главе с Павлом Коробейниковым. Они же занимались обустройством снежного новогоднего городка

В Бийске в разгаре подготовка крещенской купели. Она расположится на Бии недалеко от коммунального моста. Глава города Виктор Щигрев рассказал, как идет оформление.

По традиции на Крещение бийчан и гостей города порадуют своей красотой ледовые скульптуры, ночные ледовые фонари со свечами, а также еще одна задумка мастеров во главе с Павлом Коробейниковым – иконы в обрамлении из льда.

“До этого службами была подготовлена площадка под купель, в целях обеспечения безопасности проверена толщина льда”, – уточнил градоначальник в Telegram-канале.

Освящение воды начнется там 19 января в 11.30.

Подготовка купелей к празднованию Крещения Господня уже началась во многих городах и районах Алтайского края. В Барнауле все желающие смогут окунуться в купель на Оби и озере Пионерском.

В Рубцовске в этом году не будут обустраивать купель. Сотрудники городского управления по делам ГОЧС сделали замеры на реке Алей и выяснили, что лед очень тонкий и неоднородный.

Взято отсюда

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