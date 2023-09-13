Мастерам красоты! Поздравления с Днем парикмахера в стихах и прозе
Парикмахерская. Парикмахер. Стилист. Волосы Фото: Unsplash.com
День парикмахера — международный профессиональный праздник, который во многих странах отмечают 13 сентября. Его отмечают парикмахеры, стилисты и другие современные “цирюльники”
В профессиональный праздник всех парикмахеров мы собрали поздравления с Днем парикмахера в стихах, прозе и смс.
Поздравления в День парикмахера 2023 в стихах
Пусть будет вечным вдохновение,
Твори шедевры вновь и вновь!
Ты лучший мастер, без сомнения,
Ведь есть к профессии любовь!
Пусть прибавляются клиенты,
Доходы только ввысь растут.
Пускай лишь яркие моменты
Рабочие деньки несут!
В День парикмахера желаю,
Чтоб были все твои клиенты
Всегда и полностью довольны,
Дарили только комплименты.
И чтобы руки золотые
Твои вообще не уставали,
Чтоб стригли, красили и мыли,
Не знали вовсе чтоб печали!
Ты будь счастливой, позитивной,
Свою улыбку всем дари.
Тогда клиенты не устанут
Тебе спасибо говорить!
Повелитель стрижек модных,
Заклинатель ножниц острых,
И начальник красоты,
Парикмахер, это – ты!
Новых творческих стремлений,
С вдохновеньем настроенья,
Состоятельных клиентов
И побольше комплиментов!
Парикмахерская. Парикмахер. Стилист. Волосы Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем парикмахера в прозе
Самого искусного мастера своего дела, превосходного человека, поздравляю с Днем парикмахера! Желаю успеха и профессионального роста. Желаю всегда находить в себе силы и вдохновение для безупречной работы. Пускай твой талант и золотые руки всегда достойно оплачиваются. Желаю побольше постоянной клиентуры и приятных слов благодарности.
Поздравляю с профессиональным праздником, Днем парикмахера! Пусть рука будет легкой, мысли — креативными, идеи — ошеломительными. Пусть твой нелегкий труд вознаграждается благодарными улыбками клиентов и, несомненно, солидной зарплатой. Да будут ножницы твои остры и быстры!
Парикмахер — это настоящий волшебник. Поэтому спешу поздравить с Днем парикмахера! Желаю креативных идей, творческого потенциала, вдохновения, новых экспериментов хорошей прибыли. Пусть твоя работа доставляет настоящее удовольствие не только тебе, но твоим клиентам. Успешных стрижек и причесок, причем побольше!
Парикмахерская. Парикмахер. Стилист. Волосы Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем парикмахера 2023 в смс
Поздравляю с днём парикмахера! Желаю позитива, творчества и креатива. Пусть работа приносит хороший доход, а клиенты всегда будут довольны!
Всех парикмахеров и стилистов поздравляю с Днем парикмахера! Желаю, чтобы ваши ножницы всегда оставались острыми, фены горячими, а фантазия бурной и безграничной!
Поздравляю с Днем парикмахера. Продолжай привносить в этот мир красоту и счастье. Пусть все идеи мгновенно воплощаются в реальность, а достаток, успех и везение не покидают ни на миг.