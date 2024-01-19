Анатолий Руденко Фото: kino-teatr.ru

Мать актера считает, что кто-то мог подставить ее сына. Как говорит женщина, Руденко никогда не видели даже в алкогольном опьянении

Мать актер Анатолия Руденко, якобы задержанном с наркотиками, отреагировала на его задержание. По словам женщины, обвинения ее сына в употреблении наркотиков – “полный фейк”, сообщает “Российская газета”.

Любовь Руденко отметила, что у ее семьи идеальная репутация и речи о запрещенных веществах быть не может. Коллега артиста актер Сергей Колесников также уверен, что Руденко не может быть замешан в чем-то незаконном.

Напомним, по информации СМИ, звезду фильма “Две судьбы” Анатолия Руденко задержали ночью 18 января в Москве с наркотиками. Сам актер заявил, что нашел пакетик во время прогулки с собакой по парку “Ходынское поле” еще в декабре. Он якобы подумал, что это отрава для собак, которую разбрасывают догхантеры.

Взято отсюда