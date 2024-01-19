реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мать актера Руденко заявила, что ее сына подставили с наркотиками

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Мать актера Руденко заявила, что ее сына подставили с наркотиками

Анатолий Руденко Фото: kino-teatr.ru

Мать актера считает, что кто-то мог подставить ее сына. Как говорит женщина, Руденко никогда не видели даже в алкогольном опьянении

Мать актер Анатолия Руденко, якобы задержанном с наркотиками, отреагировала на его задержание. По словам женщины, обвинения ее сына в употреблении наркотиков – “полный фейк”, сообщает “Российская газета”.

Любовь Руденко отметила, что у ее семьи идеальная репутация и речи о запрещенных веществах быть не может. Коллега артиста актер Сергей Колесников также уверен, что Руденко не может быть замешан в чем-то незаконном.

Напомним, по информации СМИ, звезду фильма “Две судьбы” Анатолия Руденко задержали ночью 18 января в Москве с наркотиками. Сам актер заявил, что нашел пакетик во время прогулки с собакой по парку “Ходынское поле” еще в декабре. Он якобы подумал, что это отрава для собак, которую разбрасывают догхантеры.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Бастрыкин требует от главы алтайского Следкома доклад о многострадальном доме на Партизанской

19.01.2024

 Новости Барнаул

Где набрать святую воду на Крещение в Барнауле: публикуем адреса храмов

19.01.2024

 Новости Барнаул

В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации: в городе трижды за сутки прорвало трубопровод

19.01.2024

 Новости Барнаул

Как барнаульцы окунались в прорубь на Крещение: десять леденящих фото от NGS22.RU

19.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске десятки домов остались без электричества

19.01.2024

 Происшествия

Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

19.01.2024

 Происшествия

Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

19.01.2024

 Происшествия

Осудили сибиряка, из-за крысы скинувшего беременную собаку с девятого этажа

19.01.2024

 Происшествия

7-летний мальчик выпал из автобуса на Алтае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске