Мать четверых детей из Петербурга пропала в Египте во время дайвинга

Женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалом, однако в один момент пропала из виду

Фото: unsplash.com

В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в субботу, 26 августа, возле острова Гифтун южнее Хургады. Женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалом, однако в один момент пропала из виду. Как объяснили гиды, пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.

У женщины остались четверо детей. На месте продолжается поисковая операция.

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