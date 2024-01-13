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Мать погибшего на СВО бийчанина не может получить удостоверение

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Мать погибшего на СВО бийчанина не может получить удостоверение

Медаль "За отвагу" Фото: кадр видео Telegram-канала "Народный Фронт | Алтайский край"

Больше года прошло, как герой погиб в бою под Артемовском. Мама до сих пор не получила удостоверение, а местные чиновники не могут объяснить причины задержки

Мама погибшего на СВО бойца из Бийска не может получить удостоверение, подтверждающее ее статус. Об этом сообщает Народный фронт Алтайского края.

Сын Татьяны Курбановой воевал на Донбассе в составе ЧВК “Вагнер”. Уже больше года прошло, как герой, награжденный государственными наградами, погиб в бою под Артемовском. Мама до сих пор не получила удостоверение, хотя сдала все документы.

Чиновники местной соцзащиты просят подождать месяц за месяцем.

“Сколько еще придется ждать женщине, потерявшей сына, и с чем связано столь долгое ожидание? Об этом мы спросим в управлении региональной соцзащиты и в региональном отделении Госфонда “Защитники Отечества”. Будем добиваться получения удостоверения для мамы погибшего бойца и получения ею всех положенных льгот”, – заявили в Народном фронте.

Ранее первый представитель ЧВК из Алтайского края получил удостоверение ветерана боевых действий.

Взято отсюда

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