Мать с тремя детьми погибла в Омской области — семья захлебнулась в машине, которая ушла в кювет, заполненный водой.

26-летняя сибирячка за рулем ВАЗ-21093 ехала по грунтовой дороге к деревне Поспелово. Вместе с ней в машине были сыновья, 12 и 7 лет, и 9-месячная девочка.

Трагедия произошла в 12 часов дня: женщина не справилась с управлением.

Муж погибшей, зная, что супруга с детьми поехала к родственникам копать картошку, не сразу принялся их искать.



В итоге из-за того, что в кювете были кустарники, а автомобиль практически полностью ушел под воду, его обнаружили только ночью.