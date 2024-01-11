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Мать умершего в Татарстане младенца призналась, что сильно трясла его

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Мать умершего в Татарстане младенца призналась, что сильно трясла его

Фото: pixabay

Утверждается, что мать младенца якобы пыталась успокоить ребенка, который сильно плакал. По факту смерти малыша возбуждено уголовное дело

Мать четырехмесячного младенца, который, как сообщалось ранее, погиб якобы после подбрасываний во время “игры”, задержали в Татарстане. По данным РЕН ТВ , она признала свою вину.

Между тем, женщина призналась, что на самом деле сильно трясла сына и тот перестал дышать. По ее словам, младенец плакал, и таким образом она пыталась успокоить ребенка.

Ребенок получил травму спинного мозга, из-за чего скончался.

По предварительным данным, в момент трагедии женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, трагедия произошла в Зеленодольске 6 января. Прибывшие медики обнаружили тело младенца с различными травмами в квартире одного из жилых домов. Правоохранители задержали 26-летнюю мать ребенка и ее 32-летнего сожителя.

Взято отсюда.

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