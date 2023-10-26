28.10.2023

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Матери подрались в детском саду в российском городе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Нападавшая получила штраф

Фото: unsplash.com

Матери воспитанников детского сада в Ухте подрались в раздевалке из-за поведения детей, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Конфликт начался с оскорблений и быстро перерос в рукоприкладство. В итоге одна из женщин схватила за волосы оппонентку и расцарапала ей лицо.

Мировой судья признал нападавшую виновной и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. Вторую участницу конфликта привлекли к административной ответственности.

Ранее в Горном Алтае больше 20 подростков устроили массовую драку.

новости Алтайский

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