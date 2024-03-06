Документ пока в разработке, но ключевые положения уже известны

6 марта 2024, 10:0091Написать комментарий

В ноябре 2023 года было принято решение, что следующий год — 2024-й — станет Годом семьи. В конце января оргкомитет представил план мероприятий Года семьи, однако уже сейчас понятно, что это программа минимум — к работе подключилась Госдума. И первое, за что решили взяться депутаты, — грудное вскармливание. 5 марта состоялось первое заседание рабочей группы по разработке федеральной программы поддержки грудного вскармливания. Среди идей — создание банка донорского грудного молока, разработка методических рекомендаций для школ подготовки к родам, переформатирование системы молочных кухонь в регионах. Самое же резонансное на сегодняшний день предложение депутатов — штрафы для тех, кто запрещает женщинам кормить грудью в общественных местах.

— Мы сейчас вообще занялись вопросом поддержки кормящей мамы. Очевидно, что не работают наши добрые увещевания о том, что нельзя ругать [за кормление детей грудью в общественном месте], нельзя выгонять, надо поддерживать маму, кормящую грудью ребенка, — говорит первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Изгнание» кормящих матерей из общественных мест действительно не редкость. Один из последних резонансных случаев был в Москве — женщина кормила младенца грудью в раздевалке фитнес-клуба и на нее пожаловалась другая посетительница. По словам молодой мамы, она водила малыша на занятия в бассейн и покормить его в раздевалке была вынуждена, потому что специальной комнаты для кормления не было. Она рассказала, что администратор ворвалась в раздевалку и начала громко ей выговаривать, игнорируя то, что ребенок засыпал во время кормления. Женщина испытала сильное чувство вины и поспешила покинуть фитнес-клуб, но поделилась своей историей в соцсетях — так это и попало в новости.

Комментарии под такими новостями, как правило, делятся на два полюса, и эта история не стала исключением. Одни читатели поддерживают молодую маму и говорят, что администрации фитнес-клуба следует извиниться, другие — называют «долбанутой» и считают, что правильно ее из клуба выгнали. Так или иначе, по замыслу депутатов, такие нападки на кормящих матерей должны быть запрещены законом.

— Государство должно стоять на стороне охраны кормящей мамы, — говорит Татьяна Буцкая. — Мы говорили про штрафы, да, но это как последний шаг, когда вообще ничего не работает. А что должно работать? Мы предполагаем законом ввести, что в общественных местах должна быть зона для кормящей мамы, это может быть комната или отдельный уголок, какое-то уединенное место в общественном пространстве. И алгоритм действия должен быть такой, что если мама сидит в центре кафе и кормит [ребенка грудью], то сотрудник заведения должен очень аккуратно сказать: «Скажите, пожалуйста, у нас вот есть специальное место для кормления, вам было бы удобнее там кормить ребенка». То есть вот с таким подходом должно быть общение с мамой.

По словам Татьяны Буцкой, штрафы будут предусмотрены для организаций, которые с этой задачей не справятся и будут все-таки кормящих мам выгонять. Правда, ни размеры штрафов, ни порядок их применения пока не ясны — всё это находится в разработке.

Даже если кормящих мам не выгоняют из общественных мест, с осуждением они всё равно сталкиваются. Иногда это молчаливое недовольство — так тюменская «Мисс Россия» Яна Добровольская отсела от кормящей мамы в кафе, потому что ей стали неприятны звуки, и иногда чуть ли не травля — так в Кемерово женщину, кормившую ребенка грудью в автобусе, сфотографировали и выложили снимок на обсуждение в одном из новостных пабликов города. Татьяна Буцкая говорит, что отношение общества к кормящей матери тоже будут менять.

— Сейчас пишется большая федеральная программа поддержки грудного вскармливания с популяризацией, с работой и с врачами, и с мамами, — говорит депутат. — Но надо понимать, что мы в самом начале пути, потому что десятилетия в роддомах выдавали пробники заменителей грудного молока, в женскую консультацию не пускали мать с ребенком, а консультантами по грудному вскармливанию работали дизайнеры и бухгалтеры.

В последнее время власти активно обсуждают вопросы, касающиеся того, чтобы недавно родившие женщины могли как можно скорее включаться в общественную и экономическую жизнь. Так, в 2023 году было принято решение не лишать маму пособия по уходу за ребенком, если она выходит на работу до того, как малышу исполнится полтора года.

Минобрнауки также планирует инициировать создание в вузах комнат для детей, чтобы молодые мамы могли учиться и работать в вузах. Осенью 2023 года член Совета Федерации Маргарита Павлова заявила, что нужно ориентировать девушек на семью, а не на получение высшего образования, а прежде схожим образом высказывался министр здравоохранения Михаил Мурашко. Но в результате девушкам, кажется, предлагают совместить.

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06.03.2024