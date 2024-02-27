Материнский капитал в Алтайском крае будут выплачивать по новым правилам

На ближайшей сессии алтайские депутаты рассмотрят ряд поправок в краевой закон о предоставлении пособия

В прошлом году размер регионального маткапитала вырос почти на 18 тысяч

Алтайские парламентарии предложили изменить условия выдачи регионального материнского капитала. Как рассказали в пресс-службе АКЗС, одно из главных новшеств коснётся права на получение выплаты. Оставить его предлагают только у тех родителей, которые на момент рождения или усыновления третьего ребёнка уже имели гражданство России. Исключение предусмотрено только для граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Как отметили в комитете АКЗС по социальной политике, в конце прошлого года аналогичные поправки были приняты на федеральном уровне.

Вместе с тем алтайские депутаты предлагают ввести индексацию неиспользованных средств маткапитала и разрешить тратить деньги на реконструкцию домов блокированной застройки. Глава комитета АКЗС по социальной политике Ирина Солнцева пояснила, что внести такие изменения планировали ещё несколько лет назад, но тогда принять поправки помешал федеральный закон.

– В законодательстве не было понятия «дом блокированной застройки». Сейчас Градостроительный кодекс закрепил его. Дом блокированной застройки – это жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок, – рассказала Ирина Солнцева.

Помимо прочего, парламентарии предлагают выплачивать региональный маткапитал в беззаявительном порядке. Данные о рождённых и усыновлённых детях будут автоматически передаваться в социальный фонд.

Напомним, региональный материнский капитал в Алтайском крае выплачивают с 2011 года. Право на получение пособия имеют граждане России, проживающие на территории региона и родившие или усыновившие третьего ребёнка. Сейчас потратить деньги можно на покупку или строительство жилья, оплату образования ребёнка, газификацию дома и приобретение средств реабилитации для детей-инвалидов.

В прошлом году размер регионального маткапитала вырос почти на 18 тысяч и сейчас составляет 83 850 рублей. С момента начала действия программы правом на получение выплаты воспользовались 23 тысячи семей. В общей сложности им выплатили более 1.5 миллиарда рублей. Поправки в региональное законодательство парламентарии рассмотрят на очередной сессии 29 февраля.

Минсоцзащиты Алтайского края рассказало об увеличении выплат в 2024 году

Взято отсюда

27.02.2024