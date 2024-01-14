Рождаемость. Дети. Семья Фото: pixabay.com

Чаще всего жители края предпочитают тратить семейные капиталы на улучшение жилищных условий либо откладывают на образование ребенка

В Алтайском крае семьям, в которых появился третий или последующий ребенок, предоставляется право на региональный материнский капитал. В 2024 году мера поддержки выросла и теперь составляет 83 850 рублей, сообщили в краевом министерстве социальной защиты.

Всего в Алтайском крае с 2011 года такое право определили более чем 52 тысячам граждан.

Например, в Бурлинском районе право на региональный материнский капитал приобрели 347 семей. Из них 133 семьи распорядились средствами на общую сумму более 5,9 млн рублей. Большинство семей направили средства на улучшение жилищных условий.

К слову, с 2024 года в Алтайском крае можно потратить региональный материнский капитал на подключение жилья к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

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