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Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля: как изменятся выплаты

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Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля: как изменятся выплаты

1 февраля в России проиндексируют материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ. Выплаты вырастут на размер официальной инфляции — 7,5%. Маткапитал в новом размере получат как те, чей ребенок родится после 1 февраля 2024 года, так и те, кто право на материнский капитал получил до этой даты, но пока им не распорядился. Если часть материнского капитала уже потрачена, но на счете осталась какая-то сумма, то ее также проиндексируют на 7,5%.

— С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго ребенка — на 57,4 тысячи рублей, — сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

После индексации выплата на первого ребенка составит 630 967 рублей, на второго — 833 800 рублей. Если родители уже получили выплату на первенца, а теперь в семье появился второй ребенок, то они могут рассчитывать на компенсацию разницы — 202,6 тысячи рублей.

Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля: как изменятся выплаты

Материнский капитал индексируют в феврале, как и некоторые другие социальные выплаты — например, ЕДВ или страховые выплаты пострадавшим на производстве. Однако большую часть мер соцподдержки увеличили еще в январе: с наступлением нового года выросли размеры МРОТ, прожиточных минимумов и универсального пособия.

Взято Источник
17.01.2024

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