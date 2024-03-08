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Маткапитал не способствует росту рождаемости в России, заявил депутат

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По словам Михаила Делягина, для улучшения демографической ситуации нужно платить достойное пособие до 18 лет

Маткапитал не способствует росту рождаемости в России, заявил депутат

Мама с ребенком / Фото: unsplash.com

Материнский капитал не способствует росту рождаемости в России, заявил ura.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его мнению, маткапитал — это инструмент, который стимулирует не рождаемость, а банковский сектор, строительный комплекс и криминал, занимающийся обналичиванием этих сертификатов. Как считает парламентарий, для повышения рождаемости нужны другие меры, а именно “платить достойное пособие до 18 лет, как во всем мире”.

“Когда вводился маткапитал, представители власти официально заявляли, что это недопустимо, так как матери все пропьют. В результате такого отношения к материнству и детству мы имеем сегодня ситуацию, когда поощрение многодетности де-факто является поддержкой в первую очередь мигрантов”, — пояснил депутат, который и ранее критиковал миграционную политику в РФ.

Накануне депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об увеличении размера маткапитала. В случае принятия инициативы размер выплаты с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и по 1 млн – на второго и третьего при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало.

Горняк22

Источник

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