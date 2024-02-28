реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Маткапитал предложили позволить тратить на платное лечение детей

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Законопроект назвали неоднозначным, поскольку родители окажутся перед выбором – или здоровье ребенка, или новое жилье

Маткапитал предложили позволить тратить на платное лечение детей

Мать с ребенком / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить использовать материнский капитал на оплату лечения детей и покупку лекарств, сообщает “СенатИнформ”.

Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, платные детские сады, секции и кружки, накопительную пенсию матери и отца-одиночки. Также из маткапитала могут оформить ежемесячные выплаты семьи с маленькими доходами.

Сенатор Айрат Гибатдинов раскритиковал законопроект. Он подчеркнул, что в такой ситуации родители окажутся перед выбором – использовать материнский капитал на покупку жилья или потратить деньги на лечение ребенка.

Гибатдинов напомнил, что обеспечение детей качественным и бесплатным лечением – это задача государства.

Ранее в России предложили ограничить возраст получения маткапитала на первенца до 25-30 лет.

горняк

Источник

горняк22 телеграм
На выставке-форуме “Россия” открылся “Умный город для жизни”

На выставке-форуме “Россия” открылся “Умный город для жизни”

На выставке-форуме “Россия” на ВДНХ открылся “Умный город для жизни”,…

Узнать больше
Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска

Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки,…

Узнать больше
Минфин РФ анонсировал запуск обмена замороженными активами

Минфин РФ анонсировал запуск обмена замороженными активами

Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp