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Матвиенко завила, что Донбасс – не место для покаяния деятелей культуры

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По ее словам, артисты должны публично высказывать свою позицию

Матвиенко завила, что Донбасс – не место для покаяния деятелей культуры

Валентина Матвиенко / Совет Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что Донбасс не должен становиться местом покаяния для артистов, изменивших отношение к СВО. Ее слова передает ТАСС.

По словам Матвиенко, в Донбасс таких людей, как Петр Лундстрем, который заявил о поддержке СВО с первых дней. Артисты, которые поменяли мнение, по словам Матвиенко, должны заявить об этом публично.

Она также заявила, что жители Донбасса негативно относятся к тем, кто приезжает в регион за покаянием.

“Жители Донбасса говорят: “Не надо это делать, это не искренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться”, – сказала Матвиенко.

Ранее Филипп Киркоров на музыкальной премии “Золотой граммофон” заявил, что сам себя отменил после “голой” вечеринки Насти Ивлеевой

город Горняк

Источник

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