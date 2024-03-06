Маврикиев день: приметы и что категорически нельзя делать 6 марта

В этот день наблюдали за погодой

6 марта 2024 года церковь чтит память мучеников Маврикия и 70 воинов. В народном календаре этот день получил название Маврикиев день.

В этот день не рекомендуется зажигать свечи, так как это может привести к неприятностям. Стоит также воздержаться от рукоделия, чтобы избежать обмана. Нельзя утираться чужим полотенцем – можно подхватить чужие болезни.

Кроме того, на Маврикиев день нельзя было стирать и гладить, чтобы не столкнуться с бытовыми проблемами. Мужу и жене строго запрещалось спать раздельно, чтобы предотвратить расставание.

Приметы

Холод в этот день указывает на сырое лето.

Жаворонок поет – весна будет ранней.

Голуби воркуют – к потеплению.

Заря золотистого или розового оттенка – к хорошей погоды.

Солнышко яркое и припекает – лето будет плодородным.

Хвойные деревья в лесу шумят – к повышению температур.

Снег, вьюга – весна будет поздней.

Рыхлый снег – год будет урожайным.

Снег гладкий – к малоурожайному лету.

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Взято отсюда