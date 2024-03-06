Маврикиев день: приметы и что категорически нельзя делать 6 марта

В этот день наблюдали за погодой
6 марта 2024 года церковь чтит память мучеников Маврикия и 70 воинов. В народном календаре этот день получил название Маврикиев день.
В этот день не рекомендуется зажигать свечи, так как это может привести к неприятностям. Стоит также воздержаться от рукоделия, чтобы избежать обмана. Нельзя утираться чужим полотенцем – можно подхватить чужие болезни.
Кроме того, на Маврикиев день нельзя было стирать и гладить, чтобы не столкнуться с бытовыми проблемами. Мужу и жене строго запрещалось спать раздельно, чтобы предотвратить расставание.
Приметы
- Холод в этот день указывает на сырое лето.
- Жаворонок поет – весна будет ранней.
- Голуби воркуют – к потеплению.
- Заря золотистого или розового оттенка – к хорошей погоды.
- Солнышко яркое и припекает – лето будет плодородным.
- Хвойные деревья в лесу шумят – к повышению температур.
- Снег, вьюга – весна будет поздней.
- Рыхлый снег – год будет урожайным.
- Снег гладкий – к малоурожайному лету.
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Взято отсюда