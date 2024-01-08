Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы

МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы

МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы

В результате снегопада, метелей и сильных порывов ветра, сегодня 8 января бригады дорожной службы перешли на круглосуточный режим работы. Проводится очистка дорог, тротуаров, подходов к пешеходным переходам, заездных карманов остановок от снега, локально производится обработка противогололедными реагентами улично-дорожной сети.
Прометание тротуаров от снега ведется на улицах Профинтерна, Северо-Западной, Антона Петрова, Телефонной, Смородиновая, Малиновая, Новосибирская, Власихинская, проспектах  Красноармейском, Строителей, Калинина, Комсосмольском и на других участках.
Продолжается вывоз снега с улиц Юрина, Северо-Западная, Телефонная, Кулагина, Пионеров, Профинтерна, проспекта Калинина, с остановок общественного транспорта на улицах Взлетная, Энтузиастов и других участков улично-дорожной сети.
Во все районах города дорожные рабочие очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши, подходы к остановкам.
Для поддержания дорог и тротуаров краевой столицы  в нормативном состоянии  в ночь работало 132 единицы техники, в дневную смену задействовано 81 единица техники и 109 дорожных рабочих.
Горожан просим быть внимательнее на дорогах, автомобилистов – выбирать скоростной режим в соответствии с метеоусловиямии и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Почти два десятка подростков на юге Сибири получили опасные венерические болезни

09.01.2024

 Здоровье

Буря за бурей. Что произошло на Алтае 8 января

09.01.2024

 Здоровье

Бурные зеленые волны создали необычные ледяные скульптуры на Телецком озере. Фото

09.01.2024

 Новости Алтай

МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае открыли несколько трасс: в регионе всё еще метель и ветер

08.01.2024

 Новости Алтай

Для барнаульцев почти не останется субсидированных авиабилетов, но вариант сэкономить есть

08.01.2024

 Новости Алтай

«Цель — все рекорды России». Барнаулец стал самым быстрым легкоатлетом Европы за последние 25 лет

08.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае снова перекрыли трассу: всё из-за ухудшения погоды

08.01.2024

 Новости Алтай

Как вернуться к работе и не быть уволенным после долгих январских выходных — советы экспертов

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix