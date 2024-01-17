Сегодня в день, 17 января, на городских дорогах и тротуарах работало более 90 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Первоочередным порядком обрабатывались тротуары на городских улицах.

Посыпка проводилась на проспекте Ленина, площади Октября, площади Сахарова, проспекте Комсомольском, улицах: Северо-Западная, Солнцева, Молодежная, Мерзликина, Крупской, Солнечная Поляна, Попова, Чудненко, 40 лет Октября, Малахова, Германа Титова, 80-й Гвардейской Дивизии, Максима Горького, Песчаная, Транзитная, Малахова, Балтийская, в Северном Власихинском проезде, в поселке Южном на ул. Белинского, Герцена, Куйбышева и других участках.

Очистка тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановочных карманов от снега и наледи проводилась на улицах Малахова, Балтийская, Власихинская, Попова, Кутузова, Загородная, Сергея Семенова, 280-летия Барнаулу, Христенко.

В ночную смену работы по поддержанию улично – дорожной сети в нормативном состоянии будут продолжены. На дорогах и тротуарах будет работать более 130 единиц техники. Запланирован очистка и посыпка дорог и тротуаров, вывоз снега.

Напомним, центральная диспетчерская служба МБУ «Автодорстрой» работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.

Взято отсюда