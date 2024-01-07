МЧС Алтайского края предупреждает об усилении ветра и осадках 8 и 9 января

9 января возможно похолодание
МЧС Алтайского края со ссылкой на прогноз синоптиков предупреждает, что днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с.
Кроме того, в эти дни ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами гололед, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января возможно похолодание.
МЧС Алтайского края рекомендует:
- следить за информацией о состоянии дорог, соблюдать скоростной режим дистанцию. Не стоит отправляться в дальние поездки в сильную непогоду;
- при сильном ветре переждать непогоду в капитальному строении, а при нахождении на улице обходить рекламные щиты. Не стоит укрываться под деревьями;
- при резком похолодании быть внимательнее с системами отопления, печами и обогревателями.
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