МЧС Алтайского края предупреждает об усилении ветра и осадках 8 и 9 января

9 января возможно похолодание

МЧС Алтайского края со ссылкой на прогноз синоптиков предупреждает, что днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с.

Кроме того, в эти дни ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами гололед, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января возможно похолодание.

МЧС Алтайского края рекомендует:

следить за информацией о состоянии дорог, соблюдать скоростной режим дистанцию. Не стоит отправляться в дальние поездки в сильную непогоду;

при сильном ветре переждать непогоду в капитальному строении, а при нахождении на улице обходить рекламные щиты. Не стоит укрываться под деревьями;

при резком похолодании быть внимательнее с системами отопления, печами и обогревателями.

область район погода , погода село район ,

Взято отсюда