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МЧС: на фоне гололеда число обращений в травмпункты на Алтае выросло в два раза

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Спасатели дали советы, как не пострадать на скользкой дороге до работы

МЧС: на фоне гололеда число обращений в травмпункты на Алтае выросло в два раза

Фото: unsplash.com

Из-за перепадов температур и погодных условий в Алтайском крае образовался гололед. Как сообщает пресс-центр МЧС России по региону, на этом фоне количество обращающихся в травмпункты выросло более чем в два раза.

Всего, по данным спасателей, с начала зимнего сезона гололед стал причиной более 7,5 тысячи травм.

Спасатели призвали людей подбирать нескользящую обувь, не спешить при ходьбе, смотреть под ноги и сохранять внимание, а также не держать руки в карманах – они помогают удерживать равновесие на скользкой дороге.

Напомним, что ранее жительница Барнаула пожаловалась на скользкую дорогу к детсаду № 231, который расположен на улице Солнечная Поляна. При этом в комментариях горожане обратили внимание, что сейчас весь город находится в таком состоянии.

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