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МЧС России: в первые дни нового года уже девять человек погибло на воде

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МЧС России: в первые дни нового года уже девять человек погибло на воде

Глава МЧС России Александр Куренков привел статистику гибели людей на водоемах в 2023 году, а также в первые дни нового года

В 2023 году более 3,8 тыс. человек погибло на водоемах, а в первые дни нового года уже погибло 9 человек, в том числе один ребенок, сообщили в МЧС России со ссылкой на сообщение главы ведомства Александра Куренков. 

Всего за прошлый год на водоемах произошло более 4,5 тыс. происшествий, это почти на 4% меньше, чем в 2022 году, отметил Куренков. Кроме того, незначительно снизилось количество погибших: 3810 человек в 2023 году против 3845 человек в 2022 году.

Глава МЧС России заострил внимание на проблеме гибели детей по причине беспечности взрослых. Так, в прошлом году на водоемах погибло 447 детей. 

– В первые дни нового года уже зафиксировано 12 происшествий на воде, где спасены семь человек, из них три ребенка, но погибло, к сожалению, девять человек, в том числе один ребенок, – отметил он.

МЧС России напоминает

  • не проверяй прочность льда ударом ноги;
  • при потрескивании и образовании в нем трещин сразу возвращайся по своему следу к берегу скользящим шагом;
  • безопасным для одиночного нахождения считается лёд толщиной от 10 см.

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Взято отсюда

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