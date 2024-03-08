Мебельная компания, у которой Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей, подала в суд

Представители фирмы утверждают, что не нарушали ничего при обустройстве гардеробной блогерши

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Мебельная компания из Санкт-Петербурга, у которой Настя Ивлева отсудила 6 тысяч рублей, подает ответный иск. Об этом сообщает SHOT.

Директор фирмы заявил о том, что разбирательства с Ивлеевой сильно испортили деловую репутацию. При этом он добавил, что во время обустройства гардеробной никаких нарушений не было и все работы выполнили, просто с небольшой задержкой.

Представители предприятия собираются отменить решение суда, чтобы не выплачивать блогерше баснословные деньги.

Сама Ивлеева также осталась недовольна решением суда. Она собирается подавать апелляцию, чтобы отсудить у фирмы больше денег.

новости Алтайский



Источник