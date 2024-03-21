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“Мечтала увидеть Алтай”: Ольгу Бузову заметили на отдыхе в Манжероке

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"Мечтала увидеть Алтай": Ольгу Бузову заметили на отдыхе в Манжероке

Проводить время звезда планирует катаясь на горных лыжах и посещая СПА-процедуры

Певица Ольга Бузова рассказала в своих соцсетях ВКонтакте о месте, которое выбрала для того, чтобы провести там отпуск. 

– До последнего не верила в то, что моя поездка состоится я даже слово «отдых» не хотела произносить, чтобы не сглазить.  О том, что я планировала маленькое путешествие знали только самые близкие и команда.  И если бы вдруг встали гастроли или интересный для меня проект, я бы все отменила, – созналась звезда.

“Ну что, мои хорошие, я добралась до первой точки” – сообщила она в соцсетях, и рассекретила место, где будет отдыхать. Как и многие другие знаменитости, Ольга выбрала природу Горного Алтая. И выбором своим, несмотря на некоторые капризы погоды, осталась довольна. 

– Я ждала этого два года! А пока я после четырех часов катки иду на массаж!

Певица и блогер пояснила, что на Алтае ей нравится все, и возможность покататься на горных лыжах, и возможность отдохнуть.

– Много где была, но всегда люблю открывать новые места  и изучать нашу Родину со всех сторон. Свои каникулы я начала в республике Алтай. Сегодня было дождливо и очень туманно, поэтому всю красоту этих мест, которые я мечтала увидеть – не удалось лицезреть. Очень надеюсь, что до отъезда удастся. Но лыжи – это такой кайф,  поэтому, мне хоть туман, хоть снег, хоть минус, хоть плюс.

Напомним, что сейчас Бузова занимается музыкальной карьерой, ведет развлекательные телешоу, а в 2021 году даже дебютировала в спектакле на сцене МХАТ.

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Взято отсюда

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