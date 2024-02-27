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Медаль «Святость материнства» вручена руководителю Центра «Академия мужского здоровья» Краевой клинической больницы Алиеву Роману Тофиковичу

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Медаль «Святость материнства» вручена руководителю Центра «Академия мужского здоровья» Краевой клинической больницы Алиеву Роману Тофиковичу

Подведены итоги Международного конкурса «Святость материнства» – 2023. Конкурс проводится Фондом Андрея Первозванного при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В номинации «Лучший проект по подготовке мужчин к отцовству» диплома и медали «Святость материнства» удостоен руководитель Центра «Академия мужского здоровья» Краевой клинической больницы, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Алтайского края по репродуктивному здоровью мужчин Алиев Роман Тофикович.

26 февраля на собрании трудового коллектива главный врач Краевой клинической больницы Рудакова Диана Михайловна вручила диплом и медаль Роману Тофиковичу.

Цель конкурса — защита материнства и детства, поддержка семьи, повышение рождаемости и профилактика абортов.

Конкурс традиционно аккумулирует лучшие практики помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Под эгидой программы «Святость материнства» Фонда Андрея Первозванного, развивается частно-государственное и межведомственное партнёрство. Специалисты, работающие в данной сфере, постоянно повышают свою квалификацию. Для этого проводятся промежуточные круглые столы среди участников, во время которых  обсуждаются острые вопросы и представляются лучшие практика регионов. Эксперты конкурса дают оценку представленным разработкам региональных специалистов.

Поздравляем Романа Тофиковича с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов и новых достижений в его благородной миссии!

Взято отсюда.

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