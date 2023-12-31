Медиапортал «Новости Казахстана»: в ИГН АлтГУ студентов из 26 стран мира познакомили с древним обрядом казахского народа

Казахстанский информационный портал «Новости Казахстана» опубликовал новость о праздновании в институте гуманитарных наук Алтайского государственного университета Интернационального Нового года.

Казахстанские студенты, обучающиеся в настоящее время в России, не только нацелены на получение востребованных и перспективных специальностей для успешной адаптации в современном мировом сообществе, но хорошо знают и чтут традиции нашего народа, а также стремятся знакомить с ними иностранную молодёжь. Например, с одним из самых популярных у нас древних обрядов — обрядом изобилия шашу.

Шашу — это разбрасывание сладостей, если говорить об этом обряде всего в нескольких словах. Но для казахов эта традиция имеет большое, даже можно сказать, сакральное значение.

Люди верят, что, если быстро поднять с земли сладости, ничего не оставляя, их ожидает благодать, и в будущем — изобилие. Кроме того, при раздаче шашу обязательно должно быть угощение белого цвета, например, курт. Это знак благополучия, чтобы жизнь и настроение были светлыми, как эти яства.

Сегодня шашу — это в основном конфеты, а раньше в обряд входили урюк, изюм, курт, и даже иногда монеты.

Топовый вуз-партнёр из России

Всё это казахстанские студенты постарались повторить на празднике под названием «Интернациональный Новый год», который состоялся на днях в Институте гуманитарных наук Алтайского государственного университета , расположенного в городе Барнауле, соседнего с нами региона Российской Федерации — Алтайского края.

Данное высшее учебное заведение является топовым в России и пользуется определённой известностью среди молодёжи Казахстана. Об этом, прежде всего, говорят цифры. На сегодняшний день в АлтГУ обучается более 850 студентов из нашей Республики. Это, пожалуй, единственный университет России, где в 2014 году была открыта Почётная кафедра «Нурсултан Назарбаев и казахстанский путь», а в числе вузов-партнёров числятся ведущие высшие школы нашей страны:

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева,

Казахстанский национальный университет им. Аль-Фараби,

Казахстанский национальный педагогический университет им. Абая,

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева,

Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова и другие.

Шашу для студентов из 26 стран мира

Но главное, здесь с уважением относятся к традициям тех стран, из которых в АлтГУ приезжает учиться молодежь, и ни один многонациональный праздник не проходит без демонстрации культурных традиций дружественных народов, в том числе и Казахстана.

Вот и Интернациональный Новый год не стал исключением. Помимо казахстанской молодёжи в нём участвовали студенты из Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Ирана, Йемена, Боливии, Ливии, Сомали, Нигерии, Египта, Чада, Уганды, Анголы, Мавритании, Зимбабве, Эфиопии, Конго, ЮАР, ЦАР, Лаоса, Вьетнама, Мьянмы и Бангладеш.

«У нас в Казахстане есть очень интересная традиция, которая называется шашу. Это традиция осыпать гостей конфетами наудачу, чтобы людям принести радость в дом, хотя в давние времена вместе с конфетами и другими сладостями, бросали и золото. Для казахов это очень значимая традиция, потому что через шашу передаётся положительная энергетика радостного события. Потому что, когда ты кидаешь с радостью, то эта радость передаётся людям, поднявшим праздничные конфеты, — рассказывает уроженка Павлодара, студентка 3 курса института гуманитарных наук АлтГУ, обучающаяся по направлению “Дизайн одежды”, Дамина Амандаева . — Когда я приехала поступать в Барнаул в институт гуманитарных наук АлтГУ, я сразу почувствовала здесь очень комфортную для себя атмосферу. Мне здесь всё понравилось и три года пролетели быстро, с интересом и большой пользой для моего становления, как дизайнера одежды. Кстати, здесь же учится и моя сестра, которая также, как и я приехала из Казахстана».

О воспитании дружеских отношений в студенческой среде

В целом, на новогоднем празднике было всё традиционно и для современного Казахстана: Дед Мороз и Снегурочка , подарки и стихи за сладкое угощение, а в завершение — украшение ёлки праздничными шарами и большой многонациональный студенческий хоровод вокруг зимней красавицы.

«На сегодняшний день в институте гуманитарных наук учатся студенты, представляющие около 30 стран мира, поэтому наша педагогическая работа основана, прежде всего, на воспитании дружеских отношений в студенческой среде. С этой целью мы организуем для приезжающей к нам из-за рубежа молодёжи всевозможные фестивали, конкурсы, экскурсионные и культурно-развлекательные мероприятия, которые помогают им лучше адаптироваться в незнакомой для них среде. Интернациональный Новый год — это один из таких примеров», — подчёркивает директор ИГН АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович .

Остаётся добавить, что сохранившиеся в Российской Федерации от Советского Союза традиции уважительного отношения к культуре населяющих её народов и дружеских стран — это добрый знак для подрастающего поколения, и приятное упоминание в преддверии Новогодних праздников.

Институт гуманитарных наук

Взято отсюда.

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