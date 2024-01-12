Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Медийное управление в краевом правительстве возглавил Вячеслав Киричук

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Медийное управление в краевом правительстве возглавил Вячеслав Киричук

Здание правительства Алтайского края. Снег в Барнауле Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

В правительстве Алтайского края продолжаются кадровые назначения. Пока еще вакантным остается место пресс-секретаря губернатора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Вячеслава Киричука начальником управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Его заместителем, как и ожидалось, стал Павел Родионов.

“Оба руководителя назначены на вышеуказанные должности с 12 января 2024 года на срок полномочий губернатора Алтайского края”, – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о том, что Киричук назначен на место начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, а Павел Родионов – его заместителя.

Инсайдеры утверждали, что в ближайшее время губернатор может назначить и второго заместителя начальника “медийного” управления. Этот пост, как считает издание, займет Андрей Никитин, который принимал активное участие в избирательной кампании Виктора Томенко.

При этом до сих пор вакантным остается место пресс-секретаря губернатора. По мнению источников, в качестве наиболее вероятной кандидатуры рассматривают начальника отдела краевого департамента по информполитике Елену Тетерятник.

Вячеслав Киричук родился в 1979 году в Тальменке. В 2001 году окончил Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова по специальности “электроснабжение (по отраслям)”. В 2006 году прошел профессиональную переподготовку в Алтайском государственном техническом университете имени И. И. Ползунова по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. В 2015 году окончил Алтайский государственный университет по направлению подготовки “журналистика” с присвоением квалификации “магистр”. С августа 2001 года по апрель 2005 года работал в комитете администрации края по топливно-энергетическому комплексу. В управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук работает с 2005 года. Он занимал должности консультанта отдела информационной работы и новых проектов, затем начальника сектора взаимодействия с федеральными СМИ, в мае 2019 года Вячеслав Анатольевич назначен заместителем начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. С 11 ноября 2020 года назначен временно исполняющим обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Не спешите. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 12 января

12.01.2024

 Происшествия

Женщина погибла при столкновении машины со столбом на Алтае

12.01.2024

 Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве газа в российском регионе

12.01.2024

 Происшествия

Бывший участник КВН с Алтая во второй раз проходит процедуру банкротства

12.01.2024

 Происшествия

Авария привела к пробке в центре Барнаула вечером в пятницу

12.01.2024

 Интересное

Ушла из дома в одной футболке после смерти матери: в Новосибирске ищут женщину

12.01.2024

 Интересное

Алтайский край вошел в пятерку самых разговорчивых регионов Сибири на праздниках

12.01.2024

 Интересное

Более 600 тысяч алтайских пенсионеров получили повышенные выплаты

12.01.2024

 Интересное

Российский солдат с позывным Бабка рассказал, как выживал в окопе с бойцом ВСУ

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix