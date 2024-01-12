Здание правительства Алтайского края. Снег в Барнауле Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

В правительстве Алтайского края продолжаются кадровые назначения. Пока еще вакантным остается место пресс-секретаря губернатора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Вячеслава Киричука начальником управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Его заместителем, как и ожидалось, стал Павел Родионов.

“Оба руководителя назначены на вышеуказанные должности с 12 января 2024 года на срок полномочий губернатора Алтайского края”, – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о том, что Киричук назначен на место начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, а Павел Родионов – его заместителя.

Инсайдеры утверждали, что в ближайшее время губернатор может назначить и второго заместителя начальника “медийного” управления. Этот пост, как считает издание, займет Андрей Никитин, который принимал активное участие в избирательной кампании Виктора Томенко.

При этом до сих пор вакантным остается место пресс-секретаря губернатора. По мнению источников, в качестве наиболее вероятной кандидатуры рассматривают начальника отдела краевого департамента по информполитике Елену Тетерятник.

Вячеслав Киричук родился в 1979 году в Тальменке. В 2001 году окончил Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова по специальности “электроснабжение (по отраслям)”. В 2006 году прошел профессиональную переподготовку в Алтайском государственном техническом университете имени И. И. Ползунова по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. В 2015 году окончил Алтайский государственный университет по направлению подготовки “журналистика” с присвоением квалификации “магистр”. С августа 2001 года по апрель 2005 года работал в комитете администрации края по топливно-энергетическому комплексу. В управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук работает с 2005 года. Он занимал должности консультанта отдела информационной работы и новых проектов, затем начальника сектора взаимодействия с федеральными СМИ, в мае 2019 года Вячеслав Анатольевич назначен заместителем начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. С 11 ноября 2020 года назначен временно исполняющим обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.



Взято отсюда