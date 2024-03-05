Медикам Бийска потребовалась помощь при госпитализации пациентки с большим весом

Женщину благополучно доставили в медицинское учреждение

Бийским медикам “скорой” потребовалась помощь при госпитализации пациентки с большим весом, сообщает “Станция скорой медицинской помощи Бийска”.

Жительницу Бийска с воспалением желчного пузыря и низким давлением необходимо было оперативно доставить в больницу. Однако вес женщины превышал 200 килограммов, что не позволяло это сделать на автомобиле “скорой”.

Отметим, что машины не приспособлены для транспортировки пациентов с таким весом. Имеющиеся носилки рассчитаны максимум на 180 килограммов, а жесткие в автомобиль не закатить.

“В нашей практике неоднократно возникали аналогичные ситуации. Например, в прошлом году, чтобы доставить в больницу женщину с экстремальным весом почти 400 килограммов, обращались за помощью к спасателям. На этот раз действовали совместно с коллегами. В городской больнице № 2 выделили сантранспорт и усиленные металлические носилки”, – рассказал Алексей Карнаухов, главный врач ССМП.

Пациентку в сопровождении реанимационной бригады скорой помощи благополучно доставили в ЦГБ. В этот же день женщину прооперировали.

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Взято отсюда